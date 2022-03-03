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Гогуа о гиперчувствительности к вакцине от коронавируса

Гогуа о гиперчувствительности к вакцине от коронавируса

Как проверяется безопасность вакцины от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат биологических наук Марина Гогуа. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T15:41+0300

2022-03-03T15:41+0300

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Гогуа о гиперчувствительности к вакцине от коронавируса Гогуа о гиперчувствительности к вакцине от коронавируса

Прежде чем сделать прививку, всегда необходима консультация с терапевтом, отметила Гогуа. "Наше население должно к этому внимательно относиться. Предварительно можно сделать небольшое обследование. Например, сделать общий анализ крови, проверить наличие антител перед ревакцинацией. Мы привыкли заниматься самолечением или спрашивать у поисковика в интернете, но в таком важном вопросе нужно обращаться к специалистам", – сказала Гогуа.

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