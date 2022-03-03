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Хагба о сотрудничестве Южной Осетии и Абхазии: многие страны могут нам позавидовать
Хагба о сотрудничестве Южной Осетии и Абхазии: многие страны могут нам позавидовать
Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что для новых государств Донбасса очень важна координация деятельности во всех направлениях, в том числе... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T10:05+0300
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"Всегда было важно сотрудничество между нашими странами, в плане координации, оказания правовой помощи между всеми министерствами. Я считаю, что Абхазия и Южная Осетия неплохо сотрудничают. В этом плане некоторые большие страны могут нам позавидовать", – сказал Беслан Хагба.Хагба отметил, что в связи с последними событиями, которые разворачиваются в Украине, грузинская власть реагирует очень осторожно. Поэтому ожидать каких-либо агрессивных действий в отношении Южной Осетии и Абхазии, по мнению политолога, пока не следует.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Хагба о сотрудничестве Южной Осетии и Абхазии: многие страны могут нам позавидовать
10:05 03.03.2022 (обновлено: 10:06 03.03.2022) Подписаться на
Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что для новых государств Донбасса очень важна координация деятельности во всех направлениях, в том числе в правовой сфере.
"Всегда было важно сотрудничество между нашими странами, в плане координации, оказания правовой помощи между всеми министерствами. Я считаю, что Абхазия и Южная Осетия неплохо сотрудничают. В этом плане некоторые большие страны могут нам позавидовать", – сказал Беслан Хагба.
Хагба отметил, что в связи с последними событиями, которые разворачиваются в Украине, грузинская власть реагирует очень осторожно. Поэтому ожидать каких-либо агрессивных действий в отношении Южной Осетии и Абхазии, по мнению политолога, пока не следует.
Подробности слушайте в аудиофайле.