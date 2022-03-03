https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khagba-o-sotrudnichestve-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-mnogie-strany-mogut-nam-pozavidovat-1037894743.html

Хагба о сотрудничестве Южной Осетии и Абхазии: многие страны могут нам позавидовать

Хагба о сотрудничестве Южной Осетии и Абхазии: многие страны могут нам позавидовать

Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik отметил, что для новых государств Донбасса очень важна координация деятельности во всех направлениях, в том числе... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

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Хагба Хагба

"Всегда было важно сотрудничество между нашими странами, в плане координации, оказания правовой помощи между всеми министерствами. Я считаю, что Абхазия и Южная Осетия неплохо сотрудничают. В этом плане некоторые большие страны могут нам позавидовать", – сказал Беслан Хагба.Хагба отметил, что в связи с последними событиями, которые разворачиваются в Украине, грузинская власть реагирует очень осторожно. Поэтому ожидать каких-либо агрессивных действий в отношении Южной Осетии и Абхазии, по мнению политолога, пока не следует.Подробности слушайте в аудиофайле.

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