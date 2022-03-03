https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-o-spetsoperatsii-rossii-demilitarizatsii-ukrainy-i-sanktsionnoy-voyne-zapada-1037906303.html

Лавров о спецоперации России и санкционной войне Запада. Прямая трансляция

Лавров о спецоперации России и санкционной войне Запада. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров дает большое интервью российским и иностранным СМИ по международной тематике. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

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На повестке – спецоперация России по демилитаризации Украины, санкционная война Запада, гарантии безопасности и судьба отношений Москвы с ЕС и США.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Россия признала независимость донбасских республик 21 февраля, а уже 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР республик о защите.

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сша

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донбасс

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мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, мид рф, украина, донбасс, видео