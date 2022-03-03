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Озган поручила ускорить процедуру реорганизации унитарных предприятий
Озган поручила ускорить процедуру реорганизации унитарных предприятий
Руководители республиканских унитарных предприятий Абхазии представили отчеты по основным показателям за 2021 год, а также обсудили прогнозы, которые... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T20:01+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Расширенное заседание с руководителями республиканских унитарных предприятий состоялось в Министерстве экономики Абхазии 3 марта.Министр экономики, вице-премьер Кристина Озган обратила внимание участников заседания, что не во всех организациях проведена процедура реорганизации в РУПы и поручила закончить эту работу в кротчайшие сроки.Кроме того, глава Минэкономики напомнила, что все имущественные сделки, связанные с предоставлением аренды, должны быть согласованы с министерством. Также, по словам Озган, сделки, не согласованные с собственником имущества и не зарегистрированные в Госкомитете по управлению госимуществом и приватизации, незаконные.В ходе совещания министр обозначила основные направления, по которым есть возможность улучшить ситуацию с дебиторской и кредиторской задолженностями и добавила, что следует "оптимизировать сроки предоставления отчетов".Министр отметила, что прописанные нормы закона и возможности Министерства экономики должны быть использованы в полной мере, чтобы предприятия "могли генерировать доходы в бюджет".
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Озган поручила ускорить процедуру реорганизации унитарных предприятий
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Руководители республиканских унитарных предприятий Абхазии представили отчеты по основным показателям за 2021 год, а также обсудили прогнозы, которые необходимо сформировать на 2023 год в соответствии с подходами к формированию индикативного плана.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
Расширенное заседание с руководителями республиканских унитарных предприятий состоялось
в Министерстве экономики Абхазии 3 марта.
Министр экономики, вице-премьер Кристина Озган обратила внимание участников заседания, что не во всех организациях проведена процедура реорганизации в РУПы и поручила закончить эту работу в кротчайшие сроки.
Кроме того, глава Минэкономики напомнила, что все имущественные сделки, связанные с предоставлением аренды, должны быть согласованы с министерством. Также, по словам Озган, сделки, не согласованные с собственником имущества и не зарегистрированные в Госкомитете по управлению госимуществом и приватизации, незаконные.
В ходе совещания министр обозначила основные направления, по которым есть возможность улучшить ситуацию с дебиторской и кредиторской задолженностями и добавила, что следует "оптимизировать сроки предоставления отчетов".
"На базе ваших отчетов формируется позиция министерства экономики относительно применения возможных мер реагирования. Это даст возможность оперативно реагировать и оказывать вам помощь в решении административных вопросов", - сказала Озган.
Министр отметила, что прописанные нормы закона и возможности Министерства экономики должны быть использованы в полной мере, чтобы предприятия "могли генерировать доходы в бюджет".