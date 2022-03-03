https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/ozgan-poruchila-uskorit-protseduru-reorganizatsii-unitarnykh-predpriyatiy-1037918113.html

Озган поручила ускорить процедуру реорганизации унитарных предприятий

Озган поручила ускорить процедуру реорганизации унитарных предприятий

Руководители республиканских унитарных предприятий Абхазии представили отчеты по основным показателям за 2021 год, а также обсудили прогнозы, которые... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T20:01+0300

2022-03-03T20:01+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Расширенное заседание с руководителями республиканских унитарных предприятий состоялось в Министерстве экономики Абхазии 3 марта.Министр экономики, вице-премьер Кристина Озган обратила внимание участников заседания, что не во всех организациях проведена процедура реорганизации в РУПы и поручила закончить эту работу в кротчайшие сроки.Кроме того, глава Минэкономики напомнила, что все имущественные сделки, связанные с предоставлением аренды, должны быть согласованы с министерством. Также, по словам Озган, сделки, не согласованные с собственником имущества и не зарегистрированные в Госкомитете по управлению госимуществом и приватизации, незаконные.В ходе совещания министр обозначила основные направления, по которым есть возможность улучшить ситуацию с дебиторской и кредиторской задолженностями и добавила, что следует "оптимизировать сроки предоставления отчетов".Министр отметила, что прописанные нормы закона и возможности Министерства экономики должны быть использованы в полной мере, чтобы предприятия "могли генерировать доходы в бюджет".

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