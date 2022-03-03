https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/ozgan-rasskazala-o-situatsii-na-abkhazskom-rynke-nefteproduktov--1037916787.html

Озган рассказала о ситуации на абхазском рынке нефтепродуктов

Озган рассказала о ситуации на абхазском рынке нефтепродуктов

О ситуации с топливом в республике, о ценах на него, о том, как государство планирует регулировать стоимость нефтепродуктов в Абхазии, в эфире радио Sputnik... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T18:26+0300

2022-03-03T18:26+0300

2022-03-03T18:26+0300

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Озган рассказала о ситуации на абхазском рынке нефтепродуктов Озган рассказала о ситуации на абхазском рынке нефтепродуктов

Кабинет министров Абхазии утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установил предельные торговые надбавки. Постановление правительства предполагает до 1 мая 2022 года зафиксировать предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо - от 2 до 5%.Новая форма регулирования цен будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты с точки зрения закупочных цен, сообщила Озган."Ситуация (на топливном рынке - ред.) сегодня очень серьезная. В мире сейчас происходят события, которые отражаются на рынке Российской Федерации. Это не могло не отразиться на ситуации на рынке нефтепродуктов в Абхазии. Мы вынуждены были пойти на изменение подходов к формированию цен", - отметила Озган. Подробнее о том, возможен ли дефицит на рынке нефтепродуктов в Абхазии, что предпринимает Правительство республики, чтобы этого не произошло, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, экономика, абхазия, топливо, нефтепродукты, аудио