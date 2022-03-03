https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rodnye-melodii-festival-orkestra-narodnykh-instrumentov-apkhartsa-v-abkhazskoy-filarmonii-1037917310.html

Родные мелодии: фестиваль оркестра народных инструментов "Апхьарца" в Абхазской филармонии

Родные мелодии: фестиваль оркестра народных инструментов "Апхьарца" в Абхазской филармонии

Впервые фестиваль "Апхьарца" был проведен в формате конкурса, в котором приняли участие оркестры народных инструментов из разных регионов Абхазии и гости из... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T18:45+0300

2022-03-03T18:45+0300

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В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся XI Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхьарца". Гостями очередного фестиваля стали коллективы из Карачаево-Черкессии.В концерте также принимали участие ученики сухумской 10-й школы Теона Тачулия и Асиат Хапат, вокально-инструментальный ансамбль "Гунда", ансамбль народных инструментов "Анасып", семейный ансамбль Цвижба из города Гагра, а также вокально-инструментальный ансамбль "Гал".Культурное мероприятие в Абхазской государственной филармонии стало первым после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в республике.Фестиваль "Апхьарца" посвящен памяти заслуженного деятеля культуры Абхазии Ивана Кортуа, композитора, создателя знаменитого ансамбля долгожителей "Нартаа". Сейчас имя Кортуа носит Республиканский центр народного творчества Абхазии.Подробнее смотрите в видео.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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