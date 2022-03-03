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Скончались два пациента Гудаутского ковидного госпиталя
Скончались два пациента Гудаутского ковидного госпиталя
Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 236 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 105 из них. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T23:35+0300
2022-03-03T23:35+0300
2022-03-03T23:36+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались мужчины в возрасте 75 и 82 лет, сообщает Оперштаб по защите населения абхазии от коронавируса.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ по семь пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ – 20, трое тяжелом состоянии, в Республиканской специализированной психиатрической больнице два пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 52274. Зарегистрировано 655 летальных исходов. Выздоровели 46467 человек.
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Sputnik Абхазия
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Скончались два пациента Гудаутского ковидного госпиталя
23:35 03.03.2022 (обновлено: 23:36 03.03.2022) Подписаться на
Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 236 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 105 из них.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались мужчины в возрасте 75 и 82 лет, сообщает Оперштаб по защите населения абхазии от коронавируса.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ по семь пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ – 20, трое тяжелом состоянии, в Республиканской специализированной психиатрической больнице два пациента.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 52274. Зарегистрировано 655 летальных исходов. Выздоровели 46467 человек.