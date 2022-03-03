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Соломко о перспективах турсезона в Абхазии: зависит от стабильности экономики России
Соломко о перспективах турсезона в Абхазии: зависит от стабильности экономики России
Ростуризма рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России. Как эта информация может отразиться на... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T12:31+0300
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Соломко о перспективах турсезона в Абхазии
Соломко о перспективах турсезона в Абхазии
По опыту прошлого года, когда в связи с пандемийными ограничениями в Абхазии был рекордный туристический сезон, в этом году, возможно, тоже произойдет переориентация туристических потоков, в том числе Абхазия тоже может претендовать на увеличение объема турпотока, считает Соломко."Это может произойти при условии стабильности внутренней российской экономики. Это будет прямо зависеть от благосостояния народа. Мы сейчас видим, что активно вводятся санкции. Неизвестно, насколько они будут действенными, насколько повлияют на благосостояние людей. То, что желающих отдыхать будет много – это понятно. Но будет важна и внутриполитическая, и экономическая ситуация. Если все будет нормально, и санкции окажутся не такими действенными, и контрсанкционные действия приведут к тому, что российская экономика будет стабильна, то мы с высокой долей вероятности можем рассчитывать либо на такой же сезон, как в 2021 году, либо лучше", – считает Денис Соломко. Он отметил, что Абхазии нужно быть готовой к туристическому сезону, так как прошлый год показал большое количество разных проблем.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Соломко о перспективах турсезона в Абхазии: зависит от стабильности экономики России
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Ростуризма рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России. Как эта информация может отразиться на курортном сезоне в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассуждал содиректор турфирмы "Visit-Апсны" Денис Соломко.
По опыту прошлого года, когда в связи с пандемийными ограничениями в Абхазии был рекордный туристический сезон, в этом году, возможно, тоже произойдет переориентация туристических потоков, в том числе Абхазия тоже может претендовать на увеличение объема турпотока, считает Соломко.
"Это может произойти при условии стабильности внутренней российской экономики. Это будет прямо зависеть от благосостояния народа. Мы сейчас видим, что активно вводятся санкции. Неизвестно, насколько они будут действенными, насколько повлияют на благосостояние людей. То, что желающих отдыхать будет много – это понятно. Но будет важна и внутриполитическая, и экономическая ситуация. Если все будет нормально, и санкции окажутся не такими действенными, и контрсанкционные действия приведут к тому, что российская экономика будет стабильна, то мы с высокой долей вероятности можем рассчитывать либо на такой же сезон, как в 2021 году, либо лучше", – считает Денис Соломко.
Он отметил, что Абхазии нужно быть готовой к туристическому сезону, так как прошлый год показал большое количество разных проблем.
Подробности слушайте в аудиофайле.