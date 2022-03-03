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Территориальные изменения Украинской ССР после 1921 года
Территориальные изменения Украинской ССР после 1921 года
100 лет назад был подписан Рижский мирный договор, который положил конец советско-польской войне. Значительная часть современной Украины отошла тогда Польше. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T16:50+0300
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100 лет назад был подписан Рижский мирный договор, который положил конец советско-польской войне. Значительная часть современной Украины отошла тогда Польше.Варшава не допускала создания каких-либо национальных автономий. Весь межвоенный период велась политика жесткой полонизации.В так называемые Восточные кресы переселялись поляки. Православные церкви передавались католикам, часто сносились. Украинское население оказывало сопротивление польским властям: происходили забастовки, митинги и даже восстания.В 1920-е УССР и РСФСР обмениваются рядом территорий.После Польского похода Красной армии в 1939 году обширные земли включаются в состав Украинской и Белорусской ССР.В 1940 Молдавская АССР выходит из УССР, получает земли Бессарабии и становится ССР.К УССР присоединяют Северную Буковину, другие части Бессарабии. В 1945 Закарпатье. А в 1954 передают Крым.
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мультимедиа, инфографика, новости, украина, ссср, инфографика
Территориальные изменения Украинской ССР после 1921 года
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100 лет назад был подписан Рижский мирный договор, который положил конец советско-польской войне. Значительная часть современной Украины отошла тогда Польше.
Варшава не допускала создания каких-либо национальных автономий. Весь межвоенный период велась политика жесткой полонизации.
В так называемые Восточные кресы переселялись поляки. Православные церкви передавались католикам, часто сносились. Украинское население оказывало сопротивление польским властям: происходили забастовки, митинги и даже восстания.
В 1920-е УССР и РСФСР обмениваются рядом территорий.
После Польского похода Красной армии в 1939 году обширные земли включаются в состав Украинской и Белорусской ССР.
В 1940 Молдавская АССР выходит из УССР, получает земли Бессарабии и становится ССР.
К УССР присоединяют Северную Буковину, другие части Бессарабии. В 1945 Закарпатье. А в 1954 передают Крым.