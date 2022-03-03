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Требование о предъявлении QR-кодов отменили на Кубани

Требование о предъявлении QR-кодов отменили на Кубани

В Краснодарском крае решили возможным ослабить действующие антиковидные меры. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T13:51+0300

2022-03-03T13:51+0300

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СУХУМ, 3 мар –Sputnik. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменяются с 4 марта, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Кроме того, в регионе смягчаются и некоторые другие антиковидные меры. Так, с 14 марта откроются фуд-корты и детские игровые комнаты, которые не работали с самого начала пандемии коронавируса.При этом, действующие ограничения по числу участников массовых мероприятий пока сохранятся, их должно быть не более 500 человек, подчеркнул губернатор.Заседание регионального оперштаба по коронавирусу прошло в четверг. Участники отметили улучшение эпидобстановки, суточный прирост за текущую неделю не превышал 2,5 тысяч случаев, сократилось и число госпитализаций — сейчас свободно 26% коечного фонда. Тем не менее, говорить о полном снятии ограничений еще преждевременно.

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россия, краснодарский край, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19