https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/trebovanie-o-predyavlenii-qr-kodov-otmenili-na-kubani-1037909553.html
Требование о предъявлении QR-кодов отменили на Кубани
Требование о предъявлении QR-кодов отменили на Кубани
В Краснодарском крае решили возможным ослабить действующие антиковидные меры. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T13:51+0300
2022-03-03T13:51+0300
2022-03-03T13:52+0300
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СУХУМ, 3 мар –Sputnik. Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменяются с 4 марта, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Кроме того, в регионе смягчаются и некоторые другие антиковидные меры. Так, с 14 марта откроются фуд-корты и детские игровые комнаты, которые не работали с самого начала пандемии коронавируса.При этом, действующие ограничения по числу участников массовых мероприятий пока сохранятся, их должно быть не более 500 человек, подчеркнул губернатор.Заседание регионального оперштаба по коронавирусу прошло в четверг. Участники отметили улучшение эпидобстановки, суточный прирост за текущую неделю не превышал 2,5 тысяч случаев, сократилось и число госпитализаций — сейчас свободно 26% коечного фонда. Тем не менее, говорить о полном снятии ограничений еще преждевременно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, краснодарский край, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Требование о предъявлении QR-кодов отменили на Кубани
13:51 03.03.2022 (обновлено: 13:52 03.03.2022) Подписаться на
В Краснодарском крае решили возможным ослабить действующие антиковидные меры.
СУХУМ, 3 мар –Sputnik.
Требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест на Кубани отменяются с 4 марта, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале
.
"Сейчас в крае действует требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал губернатор.
Кроме того, в регионе смягчаются и некоторые другие антиковидные меры. Так, с 14 марта откроются фуд-корты и детские игровые комнаты, которые не работали с самого начала пандемии коронавируса.
При этом, действующие ограничения по числу участников массовых мероприятий пока сохранятся, их должно быть не более 500 человек, подчеркнул губернатор.
Заседание регионального оперштаба по коронавирусу прошло в четверг. Участники отметили улучшение эпидобстановки, суточный прирост за текущую неделю не превышал 2,5 тысяч случаев, сократилось и число госпитализаций — сейчас свободно 26% коечного фонда. Тем не менее, говорить о полном снятии ограничений еще преждевременно.