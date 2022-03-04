https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/den-ustanovleniya-sovetskoy-vlasti-otmetili-v-gudaute-1037925317.html

День установления советской власти отметили в Гудауте

День установления советской власти отметили в Гудауте

Советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T10:56+0300

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ГУДАУТА, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. День установления советской власти отметили в Гудауте в пятницу, 4 марта, передает корреспондент Sputnik.Руководство Гудаутского района, сотрудники государственных учреждений, военнослужащие абхазской армии и общественность возложили цветы к памятнику советского революционера Нестора Лакоба.В связи с эпидемиологической обстановкой, памятная церемония прошла без традиционного митинга и речей.​После в местной администрации состоялась командно-штабная тренировка военнослужащих и резервистов шестой и седьмой бригады.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поприветствовал участников встречи и поздравил с Днем установления советской власти.Он также напомнил, что 4 марта – это дата, когда ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и родился второй глава государства Сергей Багапш. Память экс-руководителей страны почтили минутой молчания.Участники командно-штабной тренировки обсудили события, происходящие на Украине (военную спецоперацию России - прим.) и возможные политические и иные последствия, которые могут произойти в Закавказье, в частности, в Абхазии.4 марта 1921 года, в Сухуме была установлена советская власть. Это стало возможным после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. Благодаря этому событию Абхазия смогла восстановить свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Sto-let-nazad-revolyutsiya-i-Abkhaziya-1031949519.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160501/1018124333.html

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