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День установления советской власти отметили в Гудауте
День установления советской власти отметили в Гудауте
Советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T10:56+0300
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ГУДАУТА, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. День установления советской власти отметили в Гудауте в пятницу, 4 марта, передает корреспондент Sputnik.Руководство Гудаутского района, сотрудники государственных учреждений, военнослужащие абхазской армии и общественность возложили цветы к памятнику советского революционера Нестора Лакоба.В связи с эпидемиологической обстановкой, памятная церемония прошла без традиционного митинга и речей.После в местной администрации состоялась командно-штабная тренировка военнослужащих и резервистов шестой и седьмой бригады.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поприветствовал участников встречи и поздравил с Днем установления советской власти.Он также напомнил, что 4 марта – это дата, когда ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и родился второй глава государства Сергей Багапш. Память экс-руководителей страны почтили минутой молчания.Участники командно-штабной тренировки обсудили события, происходящие на Украине (военную спецоперацию России - прим.) и возможные политические и иные последствия, которые могут произойти в Закавказье, в частности, в Абхазии.4 марта 1921 года, в Сухуме была установлена советская власть. Это стало возможным после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. Благодаря этому событию Абхазия смогла восстановить свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Sto-let-nazad-revolyutsiya-i-Abkhaziya-1031949519.html
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День установления советской власти отметили в Гудауте
10:56 04.03.2022 (обновлено: 11:23 04.03.2022) Подписаться на
Советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками.
ГУДАУТА, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. День установления советской власти отметили в Гудауте в пятницу, 4 марта, передает корреспондент Sputnik.
Руководство Гудаутского района, сотрудники государственных учреждений, военнослужащие абхазской армии и общественность возложили цветы к памятнику советского революционера Нестора Лакоба.
В связи с эпидемиологической обстановкой, памятная церемония прошла без традиционного митинга и речей.
После в местной администрации состоялась командно-штабная тренировка военнослужащих и резервистов шестой и седьмой бригады.
Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поприветствовал участников встречи и поздравил с Днем установления советской власти.
Он также напомнил, что 4 марта – это дата, когда ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и родился второй глава государства Сергей Багапш. Память экс-руководителей страны почтили минутой молчания.
Участники командно-штабной тренировки обсудили события, происходящие на Украине (военную спецоперацию России - прим.) и возможные политические и иные последствия, которые могут произойти в Закавказье, в частности, в Абхазии.
4 марта 1921 года, в Сухуме была установлена советская власть. Это стало возможным после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. Благодаря этому событию Абхазия смогла восстановить свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.