https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/dvenadtsat-let-bez-vladislava-v-abkhazii-pochtili-pamyat-pervogo-prezidenta-1037926760.html

Двенадцать лет без Владислава: в Абхазии почтили память первого президента

Двенадцать лет без Владислава: в Абхазии почтили память первого президента

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба ушел из жизни 12 лет назад – 4 марта 2010 года. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T11:55+0300

2022-03-04T11:55+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба состоялась в селе Нижняя Эшера в день его смерти 4 марта.Почтить память основателя современного абхазского государства пришли руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, общественность республики.Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук до прихода в политику уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй – 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200514/Lider-natsii-i-otets-Pobedy-vospominaniya-o-Vladislave-Ardzinba-1030128554.html

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