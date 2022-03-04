Двенадцать лет без Владислава: в Абхазии почтили память первого президента
11:55 04.03.2022 (обновлено: 12:28 04.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Абхазия возложил цветы у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба ушел из жизни 12 лет назад – 4 марта 2010 года.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба состоялась в селе Нижняя Эшера в день его смерти 4 марта.
Почтить память основателя современного абхазского государства пришли руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, общественность республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Республики Абхазия возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба
Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук до прихода в политику уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Абхазия возложил цветы у мемориала Владислава Ардзинба
Президент Республики Абхазия возложил цветы у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.
Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй – 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.
14 мая 2020, 16:27