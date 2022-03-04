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Кошкин о руководстве Украины: им плевать на народ, работают, как сказал хозяин

Кошкин о руководстве Украины: им плевать на народ, работают, как сказал хозяин

О перспективах развития специальной военной операции России по защите Донбасса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий кафедрой политологии и... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T10:47+0300

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Кошкин о спецоперации России по защите Донбасса Кошкин о спецоперации России по защите Донбасса

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, со стороны Украины нет желания решить вопрос путем переговоров. "Мне кажется, поставлена задача бросить страну в хаос для того, чтобы обвинить во всем Россию. Этим и занимается нынешнее руководство Украины. Им плевать на сой народ, на все инфраструктуры, на договоренности. Они работают так, как им сказал хозяин", - отметил политолог.Санкции, введенные Западом в отношении спортсменов, деятелей культуры и искусства Баранец назвал безнравственными."Безнравственное отношение тех, кто себя считает кумирами и эталонами демократии, свободы слова и защиты прав всех людей. Мы увидели, что стоит эта демократия, которую они насаждают. Самые первые нарушители. Все это свидетельствует о высшей степени безнравственности", - считает Андрей Кошкин. Введенные санкции - это, по мнению Кошкина, слабость Европы."Они потеряли человеческий облик, а уж тем более право называться демократическими государствами", - заявил политолог. Он также поделился своим мнением о том, как может измениться в дальнейшем система международных отношений. "Очень хорошее соглашение заключили руководители России и Китая "О международных отношениях. вступивших в новую эпоху глобального устойчивого развития". Уже прогрессивные лидеры прогрессивных государств размышляют над тем, как совершенствовать мироустройство после того, как однополюсный мир и гегемон США завели в тупик это мироустройство. А сегодня они пытаются, цепляясь за старые основы, затянуть в воронку событий, которые были бы трагическими, союзников", - сказал эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.

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