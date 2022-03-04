https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/mavrofidi-o-nedopuske-rossii-i-belorussii-k-paralimpiade-provedem-svoi-sorevnovaniya-1037928522.html

Маврофиди о недопуске России и Белоруссии к Паралимпиаде: проведем свои соревнования

Маврофиди о недопуске России и Белоруссии к Паралимпиаде: проведем свои соревнования

Руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал отстранение российских и белорусских... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T16:42+0300

2022-03-04T16:42+0300

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Маврофиди о недопуске России и Белоруссии к Паралимпиаде: проведем свои соревнования Маврофиди о недопуске России и Белоруссии к Паралимпиаде: проведем свои соревнования

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.Решение связано со спецоперацией России на Донбассе.Руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди рассказал, с какими ситуациями сталкивались российские спортсмены на олимпиадах ранее и как они справлялись с давлением."Мы будем весной проводить российские соревнования, приглашать наших друзей их Казахстана, Узбекистана, из бывшего Советского союза, да и многие зарубежные команды приедут, такие как Китай. Мы будем проводить свои соревнования. Все равно это движение не остановится", – сказал Маврофиди в эфире радио Sputnik.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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спорт, олимпийские игры, россия, санкции, аудио