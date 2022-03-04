https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/oboydennaya-schastem-rusdram-predstavil-spektakl-ob-abkhazskoy-knyazhne-1037926178.html

Обойденная счастьем: РУСДРАМ представил спектакль об абхазской княжне

Обойденная счастьем: РУСДРАМ представил спектакль об абхазской княжне

Премьера нового спектакля в РУСДРАМе "Енджи-ханум, обойденная счастьем" состоится 5 и 6 марта. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T14:44+0300

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2022-03-04T14:44+0300

в абхазии

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-показ моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по повести писателя Даура Зантария состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг, 3 марта.Приветствуя зрителей, гендиректор театра Ираклий Хинтба сказал, что моноспектакль – это первая постановка по произведению Даура Зантария.Режиссером постановщиком моноспектакля выступила Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей: "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и "Бродский". Однако она впервые поставила спектакль по произведению абхазского автора."Честно скажу, это произведение меня поразило. Чтобы лучше понять, мне надо читать вслух, и я читала его на берегу моря, над нами было синее абхазское небо. Это был настолько сильный ожог, я бы сказала мистической силы, чувственный, что я буду рада если удалось передать часть тех ощущений и впечатлений. Для меня осталось много загадок, парадоксальных вещей. Говорят, что Абхазия – это страна души, мне кажется, что это очень духовное произведение, пронзительно духовное. Оно про судьбу Абхазии, показанную через судьбу женщины", – сказала Романова.Роль рассказчика в моноспектакле исполнила актриса РУСДРАМа Анна Гюрегян. Художник-постановщик моноспектакля Мария Филаретова, художник по костюмам – Наталья Шпанова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200525/daur-zantariya-krutoj-marshrut-tamysh-suxum-moskva-1024034747.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, русдрам, театр, искусство, новости