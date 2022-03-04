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https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/oboydennaya-schastem-rusdram-predstavil-spektakl-ob-abkhazskoy-knyazhne-1037926178.html
Обойденная счастьем: РУСДРАМ представил спектакль об абхазской княжне
Обойденная счастьем: РУСДРАМ представил спектакль об абхазской княжне
Премьера нового спектакля в РУСДРАМе "Енджи-ханум, обойденная счастьем" состоится 5 и 6 марта. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-показ моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по повести писателя Даура Зантария состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг, 3 марта.Приветствуя зрителей, гендиректор театра Ираклий Хинтба сказал, что моноспектакль – это первая постановка по произведению Даура Зантария.Режиссером постановщиком моноспектакля выступила Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей: "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и "Бродский". Однако она впервые поставила спектакль по произведению абхазского автора."Честно скажу, это произведение меня поразило. Чтобы лучше понять, мне надо читать вслух, и я читала его на берегу моря, над нами было синее абхазское небо. Это был настолько сильный ожог, я бы сказала мистической силы, чувственный, что я буду рада если удалось передать часть тех ощущений и впечатлений. Для меня осталось много загадок, парадоксальных вещей. Говорят, что Абхазия – это страна души, мне кажется, что это очень духовное произведение, пронзительно духовное. Оно про судьбу Абхазии, показанную через судьбу женщины", – сказала Романова.Роль рассказчика в моноспектакле исполнила актриса РУСДРАМа Анна Гюрегян. Художник-постановщик моноспектакля Мария Филаретова, художник по костюмам – Наталья Шпанова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200525/daur-zantariya-krutoj-marshrut-tamysh-suxum-moskva-1024034747.html
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Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
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культура, русдрам, театр, искусство, новости

Обойденная счастьем: РУСДРАМ представил спектакль об абхазской княжне

14:44 04.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Премьера нового спектакля в РУСДРАМе "Енджи-ханум, обойденная счастьем" состоится 5 и 6 марта.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-показ моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем" по повести писателя Даура Зантария состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в четверг, 3 марта.
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Приветствуя зрителей, гендиректор театра Ираклий Хинтба сказал, что моноспектакль – это первая постановка по произведению Даура Зантария.
"Енджи-ханум, обойденная счастьем" – это удивительное произведение, насыщенное как исторической фактологией, так и духовным мифологическим содержанием. Даур Зантария – это магический реализм, то что сближает его с Фазилем Искандером. Мы рады, что покажем спектакль 6 марта, в день рождения Фазиля Искандера, потому что они были действительно близки и по творчеству, и по-человечески. В это время, когда все напряжены и обстановка в мире непростая, театр является спасением. Театр всегда спасал людей, когда были самые сложные периоды истории", – подчеркнул он.
Режиссером постановщиком моноспектакля выступила Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей: "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и "Бродский". Однако она впервые поставила спектакль по произведению абхазского автора.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-показ спектакля Энджи Ханум в РУСДРАМе
"Честно скажу, это произведение меня поразило. Чтобы лучше понять, мне надо читать вслух, и я читала его на берегу моря, над нами было синее абхазское небо. Это был настолько сильный ожог, я бы сказала мистической силы, чувственный, что я буду рада если удалось передать часть тех ощущений и впечатлений. Для меня осталось много загадок, парадоксальных вещей. Говорят, что Абхазия – это страна души, мне кажется, что это очень духовное произведение, пронзительно духовное. Оно про судьбу Абхазии, показанную через судьбу женщины", – сказала Романова.
Роль рассказчика в моноспектакле исполнила актриса РУСДРАМа Анна Гюрегян. Художник-постановщик моноспектакля Мария Филаретова, художник по костюмам – Наталья Шпанова.
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