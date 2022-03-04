https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/shatrov-dlya-gruzii-bylo-by-samoubiystvenno-seychas-prisoedinyatsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1037930219.html

Шатров: для Грузии было бы самоубийственно сейчас присоединяться к антироссийским санкциям

Шатров: для Грузии было бы самоубийственно сейчас присоединяться к антироссийским санкциям

Руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал поведение Грузии в отношении... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T18:24+0300

2022-03-04T18:24+0300

2022-03-04T18:24+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/04/1037929986_0:105:2600:1568_1920x0_80_0_0_5abbc72421f6cf338ba5486ce23a3adf.jpg

Шатров: для Грузии было бы самоубийственно сейчас присоединяться к антироссийским санкциям Шатров: для Грузии было бы самоубийственно сейчас присоединяться к антироссийским санкциям

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" пытается втянуть страну в конфликт на Украине, однако власти Грузии этого не допустят, заявил председатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявлял, что Грузия не намерена применять силу к Абхазии и Южной Осетии для их "возвращения".Эксперт отметил, что впервые за последние годы у власти Грузии оказались довольно здравомыслящие прагматичные политики. И, возможно, надо было пройти через череду испытаний, чтобы начать рассуждать здраво и действовать в интересах национальной политики и экономики, а не в интересах заморских спонсоров."Возможно, это тактический ход, но, мне кажется, речь может идти о серьезных стратегических переменах в грузинской политике. Для Грузии было бы самоубийственно сейчас присоединяться к антироссийским санкциям. Россия – второй после Турции внешнеэкономический партнер Грузии… Если Грузия ввяжется в эту большую игру, ей придется выгребать все свои проблемы самостоятельно. Никто не будет ее поддерживать. Грузия смотрит на ту же Украину и понимает, что, несмотря на моральную поддержку со стороны Запада, никакой реальной поддержки, ни военной, ни экономической, Украина в этой ситуации не получает. Одно только лишь обозначение себя союзником Запада для Грузии не является выгодным приобретением. Сохранить отношения с Россией – вопрос жизни и смерти для Грузии", – рассказал Шатров в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Шатров добавил, что Грузия пока продолжает проявлять здравомыслие по всем направлениям и не позволяет добровольцам ввязываться в этот конфликт, и не хочет поддерживать токсичные отношения с Украиной. Она готова оказывать гуманитарную помощь Украине, но не хочет быть стороной конфликта."Хватит ли у Грузии сил – вопрос очень сложный. Если вмешается третья сила в лице США и начнет раскачивать лодку, то мы можем увидеть очередную цветную революцию в Грузии и свержение ныне действующих политиков. Но, мне кажется, сейчас Западу не до Грузии", – отметил эксперт.У Грузии, по мнению Шатрова, есть возможность отсидеться под тенью России, и не пострадать в сложившейся ситуации.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, аудио