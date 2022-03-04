https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/takie-obstoyatelstva-achba-o-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-abkhazii-na-2022-god--1037912448.html
Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год
Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год
Что предусматривает программа развития сельского хозяйства на 2022 год, кто может принять в ней участие и на каких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T12:50+0300
2022-03-04T12:50+0300
2022-03-04T12:50+0300
радио
такие обстоятельства
сельское хозяйство
государственная программа
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Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год
Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год
Министерство сельского хозяйства реализует ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Программа предусматривает финансирование проектов – приобретение и передачу посадочного материала, для того чтобы участники смогли организовать сельскохозяйственное производство у себя на приусадебном участке, либо на арендованных сельскохозяйственных землях.Секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в интервью радио рассказал, когда начнет свою работу новая комиссия и как расширилось направление программ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Новости
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, сельское хозяйство, государственная программа, аудио
Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год
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Что предусматривает программа развития сельского хозяйства на 2022 год, кто может принять в ней участие и на каких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба.
Министерство сельского хозяйства реализует ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Программа предусматривает финансирование проектов – приобретение и передачу посадочного материала, для того чтобы участники смогли организовать сельскохозяйственное производство у себя на приусадебном участке, либо на арендованных сельскохозяйственных землях.
Секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в интервью радио рассказал, когда начнет свою работу новая комиссия и как расширилось направление программ.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.