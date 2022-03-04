https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/takie-obstoyatelstva-achba-o-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-abkhazii-na-2022-god--1037912448.html

Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год

Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год

Что предусматривает программа развития сельского хозяйства на 2022 год, кто может принять в ней участие и на каких условиях, в эфире радио Sputnik рассказал... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T12:50+0300

2022-03-04T12:50+0300

2022-03-04T12:50+0300

радио

такие обстоятельства

сельское хозяйство

государственная программа

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Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год Такие обстоятельства: Ачба о программе развития сельского хозяйства Абхазии на 2022 год

Министерство сельского хозяйства реализует ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Программа предусматривает финансирование проектов – приобретение и передачу посадочного материала, для того чтобы участники смогли организовать сельскохозяйственное производство у себя на приусадебном участке, либо на арендованных сельскохозяйственных землях.Секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба в интервью радио рассказал, когда начнет свою работу новая комиссия и как расширилось направление программ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, сельское хозяйство, государственная программа, аудио