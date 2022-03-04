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В Абхазии почтили память второго президента Сергея Багапш

В Абхазии почтили память второго президента Сергея Багапш

В пятницу, 4 марта, второму президенту Абхазии Сергею Багапш исполнилось бы 73 года. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T18:23+0300

2022-03-04T18:23+0300

2022-03-04T18:23+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В День рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш руководство страны возложило цветы к его могиле в селе Джгярда, сообщает пресс-служба главы государства. Почтить память Сергея Багапш пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента, члены правительства, Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба, представители общественных организаций, ветераны Отечественной войны народа Абхазии.Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году и сумел разрядить напряжение. При нем Абхазия обрела признание независимости со стороны Российской Федерации в 2008 году. Багапш скоропостижно скончался на втором президентском сроке в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.

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