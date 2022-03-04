https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/vlasti-dnr-zayavili-ob-obstrelakh-gradami-po-dokuchaevsku-1037923530.html

Власти ДНР заявили об обстрелах "Градами" Докучаевска, Донецка и Горловки

Власти ДНР заявили об обстрелах "Градами" Докучаевска, Донецка и Горловки

Накануне состоялся второй раунд переговоров России и Украины, стороны не пришли к согласию по прекращению огня, но нашли взаимопонимание по гуманитарным... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T09:34+0300

2022-03-04T09:34+0300

2022-03-04T10:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Украинские войска утром 4 марта обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град" и 14 мин калибром 120 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при обстреле Донецка погибла женщина, пострадали 12 человек, в том числе дети."Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск "Градами" ... В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения", – сообщил он.Объявляя о начале операции по демилитаризации Украины 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.В ходе спецоперации наступление российских солдат идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Каждый день Министерство Обороны России докладывает о новых населенных пунктах, взятых под контроль, и о военных объектах, уничтоженных высокоточными ударами.

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