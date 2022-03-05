Мимоза, камелия, магнолия: абхазская весна в объективе Sputnik

Начало нынешней весны не особо балует теплой погодой и яркими солнечными лучами, но некоторые виды растений все же сумели набраться сил, "выглянуть" из почвы и распуститься на радость любителям ярких красок, приятных запахов и природы.Мягкий субтропический климат Абхазии благоприятен для тысяч растений. На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть, произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.Мимоза – "символ" марта в Абхазии тоже успела расцвести к Международному женскому дню, но зима для нее выдалась суровой. Во многих районах страны это растение пострадало из-за частых дождей и сменяющих их морозов, но погибли далеко не все цветы. Прекрасная половина человечества из Абхазии и юга России без любимых цветов на праздник остаться не должна.Зимой в прибрежной части Абхазии несколько раз выпал снег, но пролежал он недолго. С наступлением весны также вышли подснежники, цикламены, распустилась камелия и на "старте" магнолия.
Информационное агентство Sputnik подготовило фотоленту с первыми цветами, распустившимися этой весной в Абхазии.
Начало нынешней весны не особо балует теплой погодой и яркими солнечными лучами, но некоторые виды растений все же сумели набраться сил, "выглянуть" из почвы и распуститься на радость любителям ярких красок, приятных запахов и природы.
Мягкий субтропический климат Абхазии благоприятен для тысяч растений. На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть, произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.
Мимоза – "символ" марта в Абхазии тоже успела расцвести к Международному женскому дню, но зима для нее выдалась суровой. Во многих районах страны это растение пострадало из-за частых дождей и сменяющих их морозов, но погибли далеко не все цветы. Прекрасная половина человечества из Абхазии и юга России без любимых цветов на праздник остаться не должна.
Зимой в прибрежной части Абхазии несколько раз выпал снег, но пролежал он недолго. С наступлением весны также вышли подснежники, цикламены, распустилась камелия и на "старте" магнолия.