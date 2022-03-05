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Мимоза, камелия, магнолия: абхазская весна в объективе Sputnik
Мимоза, камелия, магнолия: абхазская весна в объективе Sputnik
Информационное агентство Sputnik подготовило фотоленту с первыми цветами, распустившимися этой весной в Абхазии. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
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Начало нынешней весны не особо балует теплой погодой и яркими солнечными лучами, но некоторые виды растений все же сумели набраться сил, "выглянуть" из почвы и распуститься на радость любителям ярких красок, приятных запахов и природы.Мягкий субтропический климат Абхазии благоприятен для тысяч растений. На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть, произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.Мимоза – "символ" марта в Абхазии тоже успела расцвести к Международному женскому дню, но зима для нее выдалась суровой. Во многих районах страны это растение пострадало из-за частых дождей и сменяющих их морозов, но погибли далеко не все цветы. Прекрасная половина человечества из Абхазии и юга России без любимых цветов на праздник остаться не должна.Зимой в прибрежной части Абхазии несколько раз выпал снег, но пролежал он недолго. С наступлением весны также вышли подснежники, цикламены, распустилась камелия и на "старте" магнолия.
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фото, фото , мультимедиа, весна, цветы

Мимоза, камелия, магнолия: абхазская весна в объективе Sputnik

14:10 05.03.2022 (обновлено: 14:27 05.03.2022)
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Информационное агентство Sputnik подготовило фотоленту с первыми цветами, распустившимися этой весной в Абхазии.
Начало нынешней весны не особо балует теплой погодой и яркими солнечными лучами, но некоторые виды растений все же сумели набраться сил, "выглянуть" из почвы и распуститься на радость любителям ярких красок, приятных запахов и природы.
Мягкий субтропический климат Абхазии благоприятен для тысяч растений. На территории страны, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. Более 80 из них эндемичные. То есть, произрастают они только на одних небольших участках земли и только на территории Абхазии, что делает эти растения бесценными в мире ботаники.
Мимоза – "символ" марта в Абхазии тоже успела расцвести к Международному женскому дню, но зима для нее выдалась суровой. Во многих районах страны это растение пострадало из-за частых дождей и сменяющих их морозов, но погибли далеко не все цветы. Прекрасная половина человечества из Абхазии и юга России без любимых цветов на праздник остаться не должна.
Зимой в прибрежной части Абхазии несколько раз выпал снег, но пролежал он недолго. С наступлением весны также вышли подснежники, цикламены, распустилась камелия и на "старте" магнолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечнозеленая камелия распустилась с наступлением весны в Абхазии.

Вечнозеленая камелия распустилась с наступлением весны в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечнозеленая камелия распустилась с наступлением весны в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прорастает первая нежная трава, вскоре все поляны покроются зеленым ковром.

Прорастает первая нежная трава, вскоре все поляны покроются зеленым ковром. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прорастает первая нежная трава, вскоре все поляны покроются зеленым ковром.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К Международному женскому дню успела зацвести мимоза.

К Международному женскому дню успела зацвести мимоза. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

К Международному женскому дню успела зацвести мимоза.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Цикламен - довольно распространенное в мире растение. Этот цветок также встречается на территории Средиземноморской и Центральной Европы, а еще в Малой Азии.

Цикламен - довольно распространенное в мире растение. Этот цветок также встречается на территории Средиземноморской и Центральной Европы, а еще в Малой Азии. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цикламен - довольно распространенное в мире растение. Этот цветок также встречается на территории Средиземноморской и Центральной Европы, а еще в Малой Азии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоцветы порой непримечательные, но после долгой зимы не могут не радовать глаз.

Первоцветы порой непримечательные, но после долгой зимы не могут не радовать глаз. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоцветы порой непримечательные, но после долгой зимы не могут не радовать глаз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Магнолия Суланжа вот-вот распустится во всей красе.

Магнолия Суланжа вот-вот распустится во всей красе. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Магнолия Суланжа вот-вот распустится во всей красе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На территории Абхазии, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений.

На территории Абхазии, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

На территории Абхазии, по некоторым данным, насчитывается около 3200 видов растений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лесная примула или как еще ее называют первоцвет весенний встречается в лесной и лесостепной зонах почти по всей Европе, в том числе в Европейской части России, на Кавказе, в Турции и Иране.

Лесная примула или как еще ее называют первоцвет весенний встречается в лесной и лесостепной зонах почти по всей Европе, в том числе в Европейской части России, на Кавказе, в Турции и Иране. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лесная примула или как еще ее называют первоцвет весенний встречается в лесной и лесостепной зонах почти по всей Европе, в том числе в Европейской части России, на Кавказе, в Турции и Иране.

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