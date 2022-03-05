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Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T10:55+0300
2022-03-05T10:55+0300
2022-03-05T10:56+0300
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Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?
10:55 05.03.2022 (обновлено: 10:56 05.03.2022) Подписаться на
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.