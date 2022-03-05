https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/bessmertie-evtanaziya-klonirovanie-kakie-spory-reshaet-bioetika-1037777191.html

Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?

Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T10:55+0300

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Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика? Бессмертие. Эвтаназия. Клонирование. Какие споры решает биоэтика?

Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости.

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