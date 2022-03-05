https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/ekspert-o-situatsii-na-ukraine-nuzhny-kibervoyska-dlya-borby-s-feykami--1037946807.html

Эксперт о ситуации на Украине: нужны кибервойска для борьбы с фейками

Эксперт о ситуации на Украине: нужны кибервойска для борьбы с фейками

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева прокомментировала ситуацию на Украине. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T16:42+0300

2022-03-05T16:42+0300

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Эксперт о ситуации на Украине: нужны кибервойска для борьбы с фейками Эксперт о ситуации на Украине: нужны кибервойска для борьбы с фейками

Западная пропаганда пугает украинцев фейками об ужасах войны, сказала в беседе на радио Sputnik Беларусь Пономарева"Это делается для того, чтобы они с оружием в руках выступали против российских военнослужащих. Сейчас происходит глобальный перелом, меняются вся система международных отношений, наработанные схемы, экономика, и линией интересов многих крупных игроков мировой политики стала Украина. Важной идеей конфликта на Украине стал неонацизм, и Россия не может дальше мириться с распространением этой идеологии. А на Украине, к сожалению, за последние 30 лет неонацизм расцвел совершенно невероятным цветом", - отметила эксперт.По ее словам, с одной стороны, Россия оказалась заложницей буйства неонацизма и русофобии в соседней стране, а с другой, на происходящее уже невозможно было не реагировать."Единственное, мне кажется, что нас всех ожидает, это, конечно, изменение привычного образа жизни. Как Александр Лукашенко говорил, мы все привыкли к комфорту, нам хочется съездить на отдых, спланировать как-то свой быт... Вот эта жизнь, к сожалению, уйдет от нас в ближайшее время", - объяснила Пономарева.Она подчеркнула, что за последние десятилетия не только украинское общество оказалось заражено вирусом неонацизма."Существенную роль в этом сыграла и западнаяпропаганда, с которой необходимо максимально активно бороться. Буквально за полчаса до нашего эфира мне позвонили из Одессы: люди рассказывают, что фактически никакого альтернативного информационного пространства там нет, народ смотрит только фейковые новости. Их пугают мародерством русских солдат, убийствами, тем, что чеченцы будут насиловать местных женщин. Они готовы выходить на улицы и защищать свою страну от того, чего нет на самом деле. Вот что очень страшно, но как побороть это? Только активизацией своей позиции в информационном пространстве", - заявила собеседница.Она заключила, что для борьбы с фейками о ситуации на Украине нужны кибервойска.

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