https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/ivanov-obyasnil-pochemu-nado-radovatsya-zapadnym-sanktsiyam-1037944717.html
Иванов объяснил, почему надо радоваться западным санкциям
Иванов объяснил, почему надо радоваться западным санкциям
Лидер движения "За Отечество", предприниматель Андрей Иванов рассказал, почему надо радоваться западным санкциям и объяснил появление нового экономического... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T14:10+0300
2022-03-05T14:10+0300
2022-03-05T14:10+0300
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Иванов объяснил, почему надо радоваться западным санкциям
Иванов объяснил, почему надо радоваться западным санкциям
Сегодняшняя Украина - самый яркий пример тупиковости концепции "свободного рынка" и наглядная демонстрация краха националистического капитализма. Тридцать лет ментальной, экономической и технологической зависимости от Запада закончились, Россия и Беларусь на пороге новой экономической реальности с опорой на сотрудничество с бурно растущими азиатскими рынками. Сегодня именно там сосредоточены усилия на создание новых технологий, производств и разумных экономических решений. И там же будет востребован наш интеллектуальный, технический и сырьевой потенциал. Сейчас главное - реализовать уникальную возможность по выстраиванию и благоустройству единого Отечества, где человек-труженик, честный предприниматель должен иметь уверенность в завтрашнем дне, где пора в корне изменить не только экономическую, но и демографическую ситуацию. Об этом и не только, в эфире радио Sputnik Беларусь говорил лидер движения "За Отечество" Андрей Иванов.Беседу можно послушать в аудиофайле.
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россия, белоруссия, санкции, европа, украина, подкасты, аудио
Иванов объяснил, почему надо радоваться западным санкциям
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Лидер движения "За Отечество", предприниматель Андрей Иванов рассказал, почему надо радоваться западным санкциям и объяснил появление нового экономического образа России и Беларуси.
Сегодняшняя Украина - самый яркий пример тупиковости концепции "свободного рынка" и наглядная демонстрация краха националистического капитализма. Тридцать лет ментальной, экономической и технологической зависимости от Запада закончились, Россия и Беларусь на пороге новой экономической реальности с опорой на сотрудничество с бурно растущими азиатскими рынками. Сегодня именно там сосредоточены усилия на создание новых технологий, производств и разумных экономических решений. И там же будет востребован наш интеллектуальный, технический и сырьевой потенциал. Сейчас главное - реализовать уникальную возможность по выстраиванию и благоустройству единого Отечества, где человек-труженик, честный предприниматель должен иметь уверенность в завтрашнем дне, где пора в корне изменить не только экономическую, но и демографическую ситуацию. Об этом и не только, в эфире радио Sputnik Беларусь
говорил лидер движения "За Отечество" Андрей Иванов.
Беседу можно послушать в аудиофайле.