https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/iz-mariupolya-pod-ognem-vyrvalis-17-mirnykh-grazhdan-zayavil-basurin-1037947988.html

Из Мариуполя под огнем вырвались 17 мирных граждан, заявил Басурин

Из Мариуполя под огнем вырвались 17 мирных граждан, заявил Басурин

СУХУМ, 5 мар – sputnik. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T16:12+0300

2022-03-05T16:12+0300

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СУХУМ, 5 мар – sputnik. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной. Заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а из Волновахи 15 тысяч.Позже в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе. По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, несколько человек покинули город в обход.

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