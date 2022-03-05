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Из Мариуполя под огнем вырвались 17 мирных граждан, заявил Басурин
Из Мариуполя под огнем вырвались 17 мирных граждан, заявил Басурин
СУХУМ, 5 мар – sputnik. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T16:12+0300
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СУХУМ, 5 мар – sputnik. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной. Заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а из Волновахи 15 тысяч.Позже в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе. По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, несколько человек покинули город в обход.
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СУХУМ, 5 мар – sputnik. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
"По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… отчаявшись, люди, спасая жизнь ребенку, они и жертвуют этим ребенком. Это страшно", - сказал Басурин.
Россия объявила режим тишины с 10:00 субботы и предоставила гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной. Заявлялось, что из Мариуполя будет эвакуировано 200 тысяч человек, а из Волновахи 15 тысяч.
Позже в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным жителям, оставшимся в Мариуполе. По данным штаба, украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, несколько человек покинули город в обход.