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Лавров обвинил Зеленского в попытке спровоцировать конфликт НАТО с Россией
Лавров обвинил Зеленского в попытке спровоцировать конфликт НАТО с Россией
Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T17:01+0300
2022-03-05T17:01+0300
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Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского", - сказал Лавров и напомнил о самом последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО по нежеланию устанавливать бесполетную зону."Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии. И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", - заявил министр.Лавров сообщил и о том, что украинская сторона под разными предлогами оттягивает начало переговоров. Сроки проведения третьего раунда пока не ясны.
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Лавров обвинил Зеленского в попытке спровоцировать конфликт НАТО с Россией
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Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского", - сказал Лавров и напомнил о самом последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО по нежеланию устанавливать бесполетную зону.
"Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии. И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", - заявил министр.
Лавров сообщил и о том, что украинская сторона под разными предлогами оттягивает начало переговоров. Сроки проведения третьего раунда пока не ясны.