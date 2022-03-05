https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/mirovaya-opernaya-diva-anna-netrebko-reshila-vremenno-pokinut-stsenu-1037943197.html

Мировая оперная дива Анна Нетребко решила на время покинуть сцену

Мировая оперная дива Анна Нетребко решила на время покинуть сцену

С началом специальной военной операции России по защите Донбасса Запад ужесточил экономические санкции, в мире начались преследования российских спортсменов и... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T11:05+0300

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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Звезда мировой оперной сцены, россиянка Анна Нетребко решила взять паузу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Максима Берина.Берин отметил, что Нетребко - гражданка Российской Федерации и Австрии, она выступает на всех крупнейших оперных и концертных площадках, и зрители всего мира дарят ей овации. "В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко – музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка – высшая и лучшая форма диалога", - добавил представитель певицы.Ранее стало известно, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от военной спецоперации России на Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html

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