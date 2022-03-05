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Мировая оперная дива Анна Нетребко решила на время покинуть сцену
Мировая оперная дива Анна Нетребко решила на время покинуть сцену
С началом специальной военной операции России по защите Донбасса Запад ужесточил экономические санкции, в мире начались преследования российских спортсменов и... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T11:05+0300
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Звезда мировой оперной сцены, россиянка Анна Нетребко решила взять паузу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Максима Берина.Берин отметил, что Нетребко - гражданка Российской Федерации и Австрии, она выступает на всех крупнейших оперных и концертных площадках, и зрители всего мира дарят ей овации. "В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко – музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка – высшая и лучшая форма диалога", - добавил представитель певицы.Ранее стало известно, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от военной спецоперации России на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html
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Мировая оперная дива Анна Нетребко решила на время покинуть сцену
11:05 05.03.2022 (обновлено: 11:15 05.03.2022) Подписаться на
С началом специальной военной операции России по защите Донбасса Запад ужесточил экономические санкции, в мире начались преследования российских спортсменов и артистов.
СУХУМ, 5 мар – Sputnik.
Звезда мировой оперной сцены, россиянка Анна Нетребко решила взять паузу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя артистки Максима Берина.
"Анна Нетребко – это человек планеты. Это певица, которой на сегодня нет равных в мире. Заставлять артистов делать политические высказывания, требования или выходить с какими-то лозунгами и вообще использовать голос искусства в политических целях – категорически неправильно", - сказал он.
Берин отметил, что Нетребко - гражданка Российской Федерации и Австрии, она выступает на всех крупнейших оперных и концертных площадках, и зрители всего мира дарят ей овации.
"В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко – музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка – высшая и лучшая форма диалога", - добавил представитель певицы.
Ранее стало известно, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от военной спецоперации России на Украине.