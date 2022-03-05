https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/navsegda-v-abkhazii-poslednee-pristanische-glavreda-komsomolki-tarasa-kostrova-1037934170.html

Навсегда в Абхазии: последнее пристанище главреда "Комсомолки" Тараса Кострова

Навсегда в Абхазии: последнее пристанище главреда "Комсомолки" Тараса Кострова

Второй главный редактор "Комсомольской правды" Тарас Костров умер в Абхазии в 1930 году и похоронен в парке вблизи крепости Абаата. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T12:45+0300

2022-03-05T12:45+0300

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О том, почему главред "Комсомолки" Тарас Костров провел последние дни своей жизни именно в Гагре, почему его могила в определенный период пришла в запустение и как ее привели в порядок, читайте в материале корреспондента Sputnik.Случайная находкаНапротив крепости Абаата в Гагре есть небольшой парк. У местных жителей он не входит в список наиболее популярных мест в городе, но любознательные туристы или те, кто предпочитает погрузиться в атмосферу уединения, частенько там прогуливаются.Парк этот отличается от того, что на берегу моря в Гагре разбил русский принц Александр Ольденбургский еще в конце XIX века. Он существенно уступает в размерах и не богат архитектурными украшениями. В его центре расположены мозаичный фонтан и могила второго главного редактора газеты "Комсомольская правда" Тараса Кострова.Советский журналист болел туберкулезом и находился в Абхазии на лечении, но преодолеть недуг ему не удалось. Костров нашел свое последнее пристанище в Гагре. Как рассказал бывший сотрудник "Комсомольской правды" Юрий Снегирев, Костров проходил лечение в санатории, который располагался во дворце принца Ольденбургского.Кострова похоронили неподалеку от этого места, но спустя около полувека начались работы по расширению автомобильной магистрали, и его перезахоронили в парке, который впоследствии назвали "Комсомольским"."Могила оказалась на пути строительства. Тогда приехал главный редактор "Комсомольской правды" Геннадий Селезнев вместе с делегацией из Москвы, и в торжественной обстановке прошла церемония перезахоронения Тараса Кострова", – рассказал Снегирев.Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, после была экономическая блокада, разруха. Средств у государства не хватало не то что на обустройство могил, не всегда получалось помочь живым. Так несколько десятилетий место погребения Кострова зарастало травой и почти скрылось от людских взоров, но однажды все изменилось.Сестра Юрия Снегирева, которая живет в Гагре, во время прогулки по парку в начале 2000-х случайно обнаружила могилу бывшего руководителя "Комсомолки" и сообщила об этом своему брату.Действующий на тот момент главный редактор издания Владимир Сунгуркин поручил восстановить могилу Кострова и выделил на это деньги."После того как сестра мне об этом рассказала, я и мой коллега Алексей Лазарев пришли туда и обнаружили, что могила заросла травой. Мы покосили траву, подкрасили и восстановили цепи вокруг", – вспомнил он.Вспомнить все24 мая 2002 года "Комсомольской правде" исполнилось 77 лет. Руководство и сотрудники газеты торопились успеть к этой дате, чтобы провести торжественную церемонию в память о Тарасе Кострове у его могилы.По словам Снегирева, в преддверии этого события главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгуркин находился на журналистском форуме в Сочи. Он решил проверить, как идут реставрационные работы и на несколько часов приехал в Гагру к месту погребения Кострова. Увиденное там, поделился курьезным случаем собеседник, шокировало гостя страны.Дело в том, что до торжественной церемонии оставался всего один день, а работы все еще не были завершены."Он приехал и увидел, что на месте спит какой-то мужчина. Работа не идет, а на следующий день назначена церемония. Он в панике позвонил нам и выразил возмущение. Мы его успокоили и сказали, что все будет хорошо. Действительно, за ночь все успели сделать", – поделился Снегирев.В день основания "Комсомольской правды" вышла статья о втором главреде издания и торжественной церемонии в его честь под заголовком "Тарас Костров остается навечно в Гагре". Авторы этого материала Юрий Снегирев и Алексей Лазарев."Вокруг могилы Тараса висят три флага: абхазский, российский и флаг "Комсомолки". Почетный караул. Дети возлагают цветы к памятнику. Два старика отвернулись – не хотят, чтобы их видели плачущими", – говорилось в статье.Юрий Снегирев родом из Абхазии. Его предки похоронены в Гагре, и он старается несколько раз в год посещать республику. Из отпуска он возвращается не "с пустыми руками". После каждой поездки пишет статьи об Абхазии и о том, что там происходит, для "Российской газеты", где он сейчас работает. На могиле Тараса Кострова он в последний раз был прошлым летом.Администрацию Гагрского района в 2002 году возглавлял Григорий Еник, который рассказал, что на памятной церемонии присутствовали бывший первый секретарь Гагрского горкома Компартии Энвер Капба, старые жители города, журналисты и ученики школ."Я сам бывший работник комсомола и поэтому, когда я все это услышал (о Тарасе Кострове - прим.), меня это затронуло, и мы провели такое мероприятие", – поделился он.Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik, шефство над могилой Кострова взяла на себя "Русская община Абхазии". Ее руководитель Игорь Лищенко отметил, что члены этой общины периодически облагораживают территорию, и у них есть дальнейшие планы."Мы вышли на Россотрудничество, собираемся обратиться к местным властям и представителям "Комсомольской правды", чтобы провести серьезные реставрационные работы на могиле Кострова, придать ей благородный вид", – поделился он.Лищенко уточнил, что помимо приведения в порядок территории возле могилы, община собирается заменить мраморную плиту и каменное обрамление могилы.Тернистый путь журналистаТарас Костров родился в 1901 году в Чите, когда его семья находилась в ссылке. Родители будущего журналиста были меньшевиками. На надгробье выгравировано имя усопшего и то, что он был первым редактором "Комсомольской правды", но в действительности информация об усопшем была неточной.Костров был вторым редактором этой газеты после Александра Слепкова. Настоящее имя Тараса Кострова Александр Мартыновский. Как пишет "КП", он взял этот псевдоним, когда вместе с Лениным издавал газету "Искра".По другой версии, он никогда не работал с Лениным, а только распространял как подпольный агент одесской ячейки Российской социал-демократической рабочей партии ленинскую "Искру".После того как Слепкова в 1925 году сняли с должности за публикацию пробухаринских статей (Николай Бухарин — русский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель - прим.) о Новой экономической политике, пост главреда "Комсомолки" занял Костров, но продержался он на этой должности недолго.Спустя три года его тоже снимают с работы с формулировкой "за искривление партийной линии". Политбюро усмотрело в его журналисткой деятельности некие ошибки в освещении работы партии, а также излишнюю самостоятельность.Как уточняется на сайте "Комсомольской правды", впоследствии Костров стал ответственным редактором издательства "Молодая гвардия" и заместителем главного редактора журнала "За рубежом". Он умер в возрасте 29 лет.Исполнительный директор Клуба журналистов "Комсомольской правды" Людмила Семина сообщила, что редакция издания несколько раз занималась благоустройством и реставрацией могилы Кострова в советское время.Что касается недолгого руководства редакцией "Комсомольской правды" Костровым, она подчеркнула, что во все времена газета сохраняла человеческий "уклон", шла в своей деятельности от интересов массового читателя, от его житейских забот о благополучии – как материальном, так и нравственном. Тарас Костров умел держать эту линию.

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