https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/ogranicheniya-poletov-na-yuge-rossii-prodleno-do-14-marta-1037941636.html

Ограничения полетов на юге России продлены до 14 марта

Ограничения полетов на юге России продлены до 14 марта

Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов 24 февраля в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 05.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов на юге России продлены до 14 марта 3.45 мск, сообщает пресс-служба кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее ограничение действовало до 8 марта.Решение об ограничении авиасообщения в аэропортах юга России было принято в связи проведением спецоперации по демилитаризации Украины в конце февраля, так как территория аэродромов не была признана безопасной.Аэродром Сочи действует в качестве временного хаба и продолжит свою работу в штатном режиме. Полеты временно ограничены в следующих аэропортах:Остальные международные аэропорты России работают в штатном режиме.

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россия, новости, авиасообщения, кубань