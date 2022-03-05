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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/polkovniku-berngardu-prisvoeno-zvanie-geroya-rossii-za-boevye-podvigi-na-ukraine-1037941899.html
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за боевые подвиги на Украине
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за боевые подвиги на Украине
Бойцы под командованием полковника Бернгарда прорвали глубоко эшелонированную оборону в районе Волновахи, которую украинские националисты укрепляли и... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T09:03+0300
2022-03-05T09:11+0300
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Полковнику Алексею Бернгарду, ранее служившему на Тихоокеанском флоте, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале."Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду. Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", - написал КожемякоБернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщил губернатор. "Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", - отметил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
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Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за боевые подвиги на Украине

09:03 05.03.2022 (обновлено: 09:11 05.03.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Бойцы под командованием полковника Бернгарда прорвали глубоко эшелонированную оборону в районе Волновахи, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали около восьми лет.
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Полковнику Алексею Бернгарду, ранее служившему на Тихоокеанском флоте, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
"Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду. Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", - написал Кожемяко
Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщил губернатор. "Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", - отметил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
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