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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html
Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО
Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T18:20+0300
2022-03-05T18:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в субботу.Трансляция велась на РИА Новости."Первое, что сделали, - уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что операция продолжается в соответствии с планом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
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Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО

18:20 05.03.2022 (обновлено: 18:21 05.03.2022)
© Sputnik / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии поднятия флага на пароме Маршал Рокоссовский - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в субботу.
Трансляция велась на РИА Новости.
"Первое, что сделали, - уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что операция продолжается в соответствии с планом.
"Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь", - отметил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
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