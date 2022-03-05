https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/putin-na-ukraine-unichtozhena-pochti-vsya-voennaya-infrastruktura-i-pvo-1037949271.html
Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО
Путин: на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура и ПВО
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T18:20+0300
2022-03-05T18:20+0300
2022-03-05T18:21+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в субботу.Трансляция велась на РИА Новости."Первое, что сделали, - уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что операция продолжается в соответствии с планом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в субботу.
Трансляция велась на РИА Новости
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"Первое, что сделали, - уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что операция продолжается в соответствии с планом.
"Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь", - отметил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В субботу идет 10-й день спецоперации. При поддержке ВС РФ группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, но не собираются оккупировать Украину и ничем не угрожают гражданскому населению.