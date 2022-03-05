https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/v-abkhazii-vyyavili-88-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1037941475.html
В Абхазии выявили 88 случаев коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 88 случаев коронавируса за сутки
По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в Абхазии заметно снизилась в конце февраля - начале марта. 05.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-05T07:11+0300
2022-03-05T07:11+0300
2022-03-05T07:12+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 225 человек за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 88 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавиурса. В Гудаутском ковидном госпитале скончались еще два пациента: мужчина 81 года и женщина 83 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 14 из них, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 15, трое человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 52362. Выздоровели 46785 человек. Зарегистрировано 657 летальных случаев.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия
В Абхазии выявили 88 случаев коронавируса за сутки
07:11 05.03.2022 (обновлено: 07:12 05.03.2022) Подписаться на
По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в Абхазии заметно снизилась в конце февраля - начале марта.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 225 человек за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 88 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавиурса.
В Гудаутском ковидном госпитале скончались еще два пациента: мужчина 81 года и женщина 83 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 14 из них, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 15, трое человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 52362. Выздоровели 46785 человек. Зарегистрировано 657 летальных случаев.