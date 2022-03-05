https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/v-muzhskom-krugu-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1037943543.html

В мужском кругу: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

В мужском кругу: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

По информации МВД Абхазии, в феврале 2022 года сотрудники ГАИ республики выписали 6665 протоколов за нарушения ПДД, что на 330 штрафов меньше, чем в предыдущем... 05.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-05T11:40+0300

2022-03-05T11:40+0300

2022-03-05T11:40+0300

в абхазии

автомобили

пдд

новости

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103010/35/1030103576_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b3fb6af2f3d2d7a4737c3f1c4f3b0584.jpg

В течение самого короткого месяца в году блюстители правопорядка на дорогах страны составили 451 протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Это на 37 штрафов больше, чем в насыщенном праздниками январе.SputnikВпервые за все время анализа Sputnik статистики правонарушений на дорогах Абхазии Министерства внутренних дел с января 2018 года в список автолюбителей "подшофе" не попали представительницы прекрасной половины человечества.Если вывести среднее значение, то количество подвыпивших "автоледи" варьировалось от одной до трех ежемесячно. В этот раз они оставили мужчин в "гордом одиночестве". Для сравнения только в январе их было шесть.Самому молодому нарушителю, как и месяцем раньше, было 18 лет. Уже третий месяц подряд в сводки Госавтоинспекции Абхазии не попадают несовершеннолетние подростки, севшие за руль без водительского удостоверения к тому же в нетрезвом виде.Самый старший автомобилист, к которому инспекторы применили штрафные санкции за аналогичное нарушение, был "моложе" на четыре года своего 80-летнего "предшественника" в январе.В возрастной категории в феврале произошли существенные изменения. "Победители" по количеству выписанных протоколов в январе - нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет - спустя месяц уступили свои позиции тем, кому за 50 лет и тем, кому от 30 до 35 лет. "Бронзовым" призерам января – водителям в возрасте от 40 до 45 лет в этот раз не удалось взойти на "пьедестал"."Карта" страны в контексте обсуждаемой темы тоже подверглась корректировкам. Обладатели "золота" в январе – автомобилисты "навеселе", попавшие на "радары" инспекторов в Сухуме, в прошлом месяце оказались на второй строчке нашего "рейтинга". Они пропустили вперед Гудауту и ее район, где в феврале штрафным санкциям подверглись 136 человек – это на 42 случая больше, чем в столице.Третью строчку в нашей "пьяной" статистике заняла Очамчыра и Очамчырский район, где в феврале оштрафовали 89 нетрезвых автомобилистов. В Ткуарчале по-прежнему царит "сухой закон". За 28 дней прошлого месяца там выявили всего одно подобное нарушение правил дорожного движения.Большего всего протоколов сотрудники Государственной автоинспекции Абхазии выписали 20 февраля – 26 штрафов. Самым спокойным днем выдалось 7 февраля, когда они составили семь аналогичных документов.В День всех влюбленных инспекторы, вероятно, испортили романтическое настроение 14-и нетрезвым автолюбителям. Празднование Дня защитника отечества закончилось штрафом для 13-ти подвыпившим людям, севшим за руль своего транспорта после "горячительных" напитков.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

автомобили, пдд, новости, алкоголь