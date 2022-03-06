https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/dopolnitelnoe-vremya-arshba-ob-uschemlenii-prav-rossiyskikh-sportsmenov-zapadom--1037915245.html

Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом

Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом

Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба в эфире радио Sputnik о ситуации в российском спорте. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T17:02+0300

2022-03-06T17:02+0300

2022-03-06T17:50+0300

радио

дополнительное время

спортивная абхазия

спорт

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Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом

В ближайшее время крупные старты пройдут без участия спортсменов из России. Запад поддерживает эту инициативу федераций и правительств. Почему спорт превратился в политику, как защитить российских спортсменов, как им не потерять интерес к профессии и сохранить стимул заниматься любимым делом?Подробности слушайте в аудиофайле.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, спортивная абхазия, спорт, аудио