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Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом
Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом
Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба в эфире радио Sputnik о ситуации в российском спорте. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T17:02+0300
2022-03-06T17:02+0300
2022-03-06T17:50+0300
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Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом
Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом
В ближайшее время крупные старты пройдут без участия спортсменов из России. Запад поддерживает эту инициативу федераций и правительств. Почему спорт превратился в политику, как защитить российских спортсменов, как им не потерять интерес к профессии и сохранить стимул заниматься любимым делом?Подробности слушайте в аудиофайле.
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дополнительное время, спортивная абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: Аршба об ущемлении прав российских спортсменов Западом
17:02 06.03.2022 (обновлено: 17:50 06.03.2022) Подписаться на
Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба в эфире радио Sputnik о ситуации в российском спорте.
В ближайшее время крупные старты пройдут без участия спортсменов из России. Запад поддерживает эту инициативу федераций и правительств. Почему спорт превратился в политику, как защитить российских спортсменов, как им не потерять интерес к профессии и сохранить стимул заниматься любимым делом?
Подробности слушайте в аудиофайле.