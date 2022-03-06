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Карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T13:05+0300
2022-03-06T13:05+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия,затем банк сам выпустит карту "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК) России.Все финансовые операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах.При этом, трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны россиянам.При выезде за границу Банк России рекомендует брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается, в том числе в Абхазии и ряде стран СНГ.Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.
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Карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия
13:05 06.03.2022 (обновлено: 13:07 06.03.2022) Подписаться на
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik.
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия,затем банк сам выпустит карту "Мир", сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК) России.
"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", - отмечается в сообщении.
Все финансовые операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах.
При этом, трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны россиянам.
При выезде за границу Банк России рекомендует брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается, в том числе в Абхазии и ряде стран СНГ.
Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.