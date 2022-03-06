https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/karty-visa-i-mastercard-budut-rabotat-v-rossii-do-kontsa-sroka-deystviya-1037958174.html

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T13:05+0300

2022-03-06T13:05+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия,затем банк сам выпустит карту "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК) России.Все финансовые операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах.При этом, трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны россиянам.При выезде за границу Банк России рекомендует брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается, в том числе в Абхазии и ряде стран СНГ.Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.

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