https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/konashenkov-ob-odinnadtsatom-dne-spetsoperatsii-sily-dnr-vkhodyat-v-mariupol-1037958742.html

Конашенков об одиннадцатом дне спецоперации: силы ДНР входят в Мариуполь

Конашенков об одиннадцатом дне спецоперации: силы ДНР входят в Мариуполь

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провел брифинг о ходе российской военной операции по защите Донбасса. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T13:40+0300

2022-03-06T13:40+0300

2022-03-06T13:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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По его словам, в результате наступательных действий, российскими войсками были поражены 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Конашенков также заявил, что силы ДНР взяли под контроль квартал города Мариуполя Старый Крым.Сейчас из Мариуполя эвакуируют мирных граждан, открыт гуманитарный коридор. По данным на полдень 6 марта, из города и пригородов ДНР эвакуировала более 300 человек.

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видео, мультимедиа, украина, россия, министерство обороны рф, видео