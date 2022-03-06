https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html

Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город

Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город

Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T18:33+0300

2022-03-06T18:33+0300

2022-03-06T18:53+0300

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Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. По их словам, украинские военные не разрешают покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают мирных жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.

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видео, мультимедиа, россия, украина, донбасс, мариуполь, видео