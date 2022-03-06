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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/mirnye-zhiteli-iz-mariupolya-rasskazali-kak-im-udalos-pokinut-gorod-1037968994.html
Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T18:33+0300
2022-03-06T18:53+0300
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Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. По их словам, украинские военные не разрешают покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают мирных жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.
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видео, мультимедиа, россия, украина, донбасс, мариуполь, видео

Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город

18:33 06.03.2022 (обновлено: 18:53 06.03.2022)
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Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий.
По их словам, украинские военные не разрешают покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают мирных жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.
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