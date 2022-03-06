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Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T18:33+0300
2022-03-06T18:33+0300
2022-03-06T18:53+0300
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Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий. По их словам, украинские военные не разрешают покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают мирных жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.
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Мирные жители из Мариуполя рассказали, как им удалось покинуть город
18:33 06.03.2022 (обновлено: 18:53 06.03.2022) Подписаться на
Эвакуированные мирные жители окрестных районов под Мариуполем рассказали, как им удалось выбраться из зоны боевых действий.
По их словам, украинские военные не разрешают покидать город по организованным гуманитарным коридорам и даже обстреливают мирных жителей при попытке выбраться из города и близлежащих жилых районов.