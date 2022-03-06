https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/na-ukraine-obnaruzhili-sledy-razrabotki-biooruzhiya-1037969233.html
На Украине обнаружили следы разработки биооружия
На Украине обнаружили следы разработки биооружия
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На Украине разрабатывали военно-биологическую программу, Киев экстренно заметал ее следы, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T19:10+0300
2022-03-06T19:10+0300
2022-03-06T19:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102833/44/1028334473_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_a3f174e5651d1d6324fe5af84a19372a.jpg
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На Украине разрабатывали военно-биологическую программу, Киев экстренно заметал ее следы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.По его словам, разработка биооружия финансировалось Соединенными Штатами.Представитель российского Минобороны полагает, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.От сотрудников украинских биолабораторий российская сторона получила документы, подтверждающие, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102833/44/1028334473_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a60196bd5d2b5978437548b6836b24b3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости
На Украине обнаружили следы разработки биооружия
19:10 06.03.2022 (обновлено: 19:12 06.03.2022) Подписаться на СУХУМ, 6 мар - Sputnik.
На Украине разрабатывали военно-биологическую программу, Киев экстренно заметал ее следы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
По его словам, разработка биооружия финансировалось Соединенными Штатами.
"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США", - сказал Конашенков.
Представитель российского Минобороны полагает, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.
От сотрудников украинских биолабораторий российская сторона получила документы, подтверждающие, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.