https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/na-ukraine-obnaruzhili-sledy-razrabotki-biooruzhiya-1037969233.html

На Украине обнаружили следы разработки биооружия

На Украине обнаружили следы разработки биооружия

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На Украине разрабатывали военно-биологическую программу, Киев экстренно заметал ее следы, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T19:10+0300

2022-03-06T19:10+0300

2022-03-06T19:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. На Украине разрабатывали военно-биологическую программу, Киев экстренно заметал ее следы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.По его словам, разработка биооружия финансировалось Соединенными Штатами.Представитель российского Минобороны полагает, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.От сотрудников украинских биолабораторий российская сторона получила документы, подтверждающие, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

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