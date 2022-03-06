https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/nataskivat-na-pobedu--glupo-kak-psikhologi-rabotayut-so-sportsmenami-1037914906.html
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать... 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T10:19+0300
2022-03-06T10:19+0300
2022-03-06T10:19+0300
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"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, спорт, аудио
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Подписаться на
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем?
Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.
Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.