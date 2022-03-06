https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/nataskivat-na-pobedu--glupo-kak-psikhologi-rabotayut-so-sportsmenami-1037914906.html

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать... 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T10:19+0300

2022-03-06T10:19+0300

2022-03-06T10:19+0300

радио

подкасты риа

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037914800_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ca36cef9b8158b2c6c2e8ae0e424f3.jpg

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами? "Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, спорт, аудио