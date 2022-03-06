https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/panarin-o-yadernom-oruzhii-ukrainy-nalichie-ego-u-neonatsistov-bylo-by-opasnostyu-vsemu-miru-1037957776.html

Панарин о ядерном оружии Украины: наличие его у неонацистов было бы опасностью всему миру

Панарин о ядерном оружии Украины: наличие его у неонацистов было бы опасностью всему миру

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале прокомментировал появившуюся подробную информацию о ядерной программе Украины. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T12:19+0300

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Панарин о ядерной программе Украины Панарин о ядерной программе Украины

Слова Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.Информацию прокомментировал доктор политических наук, профессор Игорь Панарин. Он напомнил, что в феврале 2022 года президент Украины выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и объявил, что Россия угрожает Украине, а Украина готова разработать ядерное оружие. Как сообщил источник российского ведомства, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность работы по созданию ядерного оружия приобрели в 2014 году по негласному распоряжению Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента.Он отметил, что Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. Были достигнуты "значимые результаты" в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.Ядерные взрывные устройства "пушечного" типа делаются на основе урана, такой была бомба, сброшенная США на Хиросиму. Устройства "имплозивного" типа делаются на основе плутония, подобная бомба была сброшена американцами на Нагасаки.Ранее радио Sputnik сообщило, что экс-премьер Украины ответил на вопрос об украинских разработках в ядерной сфере.

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