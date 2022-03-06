https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/peyzazhi-natyurmorty-v-mire-khudozhnika-igorya-tsimintiya-1037970168.html

Портреты, пейзажи, натюрморты: в мире художника Игоря Циминтия

Портреты, пейзажи, натюрморты: в мире художника Игоря Циминтия

Выставка художника и архитектора Игоря Циминтия проходит в эти дни в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T19:50+0300

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2022-03-06T19:50+0300

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На экспозиции представили 44 работы автора, написанные с 1994 года по наши дни – пейзажи, портреты, натюрморты, анималистика. Большая часть картин находится в частных коллекциях. Их владельцы одолжили полотна на время проведения выставки.Игорю Циминтия 59 лет. Живописью он увлекся еще в детстве, и с тех пор искусство сопутствует ему в жизни. Все началось со школьных стенгазет, затем армейских буклетов, а после окончания войны в Абхазии Циминтия решил углубиться в это творчество и вплотную им заняться.В тяжелые послевоенные годы живопись стала основным источником дохода для семьи Игоря Циминтия. Его картина все пользуется спросом среди ценителей искусства. За неполные тридцать лет он написал около тысячи картин.Художник старается находить время для выездов на пленэры и черпать вдохновение в горах, лесах и на берегу моря.

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Люди, природа и животные: в мире художника Игоря Циминтия Люди, природа и животные: в мире художника Игоря Циминтия 2022-03-06T19:50+0300 true PT1M33S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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