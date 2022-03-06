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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/v-abkhazii-vyyavili-menee-50-sluchaev-koronavirusa-vpervye-v-etom-godu-1037954700.html
В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году
В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году
Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в республике, снизилось и количество госпитализаций. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T03:33+0300
2022-03-06T03:33+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 120 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 42 из них, сообщает Оперштаб. В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет. В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – шесть пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404. Выздоровели 47004 человек, скончались 658.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости

В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году

03:33 06.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEТест на коронавирус
Тест на коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в республике, снизилось и количество госпитализаций.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 120 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 42 из них, сообщает Оперштаб.
В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – шесть пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404. Выздоровели 47004 человек, скончались 658.
В Абхазии
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