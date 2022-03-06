https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/v-abkhazii-vyyavili-menee-50-sluchaev-koronavirusa-vpervye-v-etom-godu-1037954700.html

В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году

В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в республике, снизилось и количество госпитализаций. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T03:33+0300

2022-03-06T03:33+0300

2022-03-06T03:33+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/05/1037953347_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_52de788813b4a66b94934ffc37312768.jpg

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 120 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 42 из них, сообщает Оперштаб. В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет. В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – шесть пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404. Выздоровели 47004 человек, скончались 658.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости