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В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году
В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году
Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в республике, снизилось и количество госпитализаций. 06.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-06T03:33+0300
2022-03-06T03:33+0300
2022-03-06T03:33+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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новости
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 120 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 42 из них, сообщает Оперштаб. В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет. В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – шесть пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404. Выздоровели 47004 человек, скончались 658.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
В Абхазии выявили менее 50 случаев коронавируса впервые в этом году
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Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в республике, снизилось и количество госпитализаций.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 120 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 42 из них, сообщает Оперштаб.
В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет.
В Гудаутском ковидном госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ – 15, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – шесть пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице один пациент.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404. Выздоровели 47004 человек, скончались 658.