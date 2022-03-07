https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/koshkin-ob-informatsionnoy-voyne-vse-snaryady-letyat-v-golovu-s-tselyu-izmenit-povedenie--1037926522.html
Кошкин об информационной войне: все снаряды летят в голову с целью изменить поведение
Кошкин об информационной войне: все снаряды летят в голову с целью изменить поведение
О роли информационной войны в современном мире, о том, как распознать фейки и на что они направлены, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, военный... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T10:54+0300
2022-03-07T10:54+0300
2022-03-07T10:54+0300
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Кошкин об информационной войне: все снаряды летят в голову с целью изменить поведение
Кошкин об информационной войне: все снаряды летят в голову с целью изменить поведение
Весьма активно ведется гибридная война между Западом и Россией, и в этой гибридной войне много разных направлений, но всегда центральным направлением было и информационное противоборство, сказал Кошкин в интервью радио Sputnik Абхазия."Информационную борьбу нельзя по команде не начать, нельзя по команде прекратить, это такие особенности этой войны. Все информационные снаряды летят в голову, то есть если во время горячей фазы военных действий раненый боец еще как-то выполняет задачу в силу своего патриотизма, то серьезно травмированный боец информационным снарядом, он меняет профиль поведения, то есть замысел информационного воздействия – это изменить профиль поведения страны лишения, его населения это страны или же действия военнослужащих, действия тех служб, которые обеспечивают выполнения каких-то боевых операций. Вот какая задача", – сказал Кошкин в эфире радио.Эксперт добавил, что профиль поведения меняется в интересах того источника, который готовит соответствующую медийную конструкцию. Эти продукты манипулирует массовым сознанием, индивидуальным подсознанием и как результат, смена профиля поведения, подчеркнул Кошкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Кошкин об информационной войне: все снаряды летят в голову с целью изменить поведение
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О роли информационной войны в современном мире, о том, как распознать фейки и на что они направлены, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, военный политолог Андрей Кошкин.
Весьма активно ведется гибридная война между Западом и Россией, и в этой гибридной войне много разных направлений, но всегда центральным направлением было и информационное противоборство, сказал Кошкин в интервью радио Sputnik Абхазия.
"Информационную борьбу нельзя по команде не начать, нельзя по команде прекратить, это такие особенности этой войны. Все информационные снаряды летят в голову, то есть если во время горячей фазы военных действий раненый боец еще как-то выполняет задачу в силу своего патриотизма, то серьезно травмированный боец информационным снарядом, он меняет профиль поведения, то есть замысел информационного воздействия – это изменить профиль поведения страны лишения, его населения это страны или же действия военнослужащих, действия тех служб, которые обеспечивают выполнения каких-то боевых операций. Вот какая задача", – сказал Кошкин в эфире радио.
Эксперт добавил, что профиль поведения меняется в интересах того источника, который готовит соответствующую медийную конструкцию. Эти продукты манипулирует массовым сознанием, индивидуальным подсознанием и как результат, смена профиля поведения, подчеркнул Кошкин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.