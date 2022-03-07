https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/litovkin-ob-obstrele-gumkoridorov-ukrainskimi-boevikami-stil-terroristov--1037982196.html
Литовкин об обстреле гумкоридоров украинскими боевиками: стиль террористов
Литовкин об обстреле гумкоридоров украинскими боевиками: стиль террористов
О причинах частых срывов договоренностей по гуманитарным коридорам на Украине и о перспективах переговоров эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, военный... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T17:10+0300
2022-03-07T17:10+0300
2022-03-07T17:36+0300
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Литовкин об обстреле гумкоридоров украинскими боевиками: стиль террористов
Литовкин об обстреле гумкоридоров украинскими боевиками: стиль террористов
Россия и Украина согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия. Однако процесс периодически срывается.Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них в тяжелом состоянии.Гуманитарные коридоры должны быть открытыми, даже одна спасенная жизнь стоит этого, сказал Литовкин в интервью радио."Противник прикрывается мирными жителями как своим щитом. Если уйдут мирные жители, то понятно, что будет, они останутся один на один с Россией и им придет конец. А так, они прикрываются мирными жители и знают, что Росси не ведет огонь по жилым постройкам, Россия не ведет огонь по объектам жизнеобеспечения городов. Это стиль террористов, это стиль людей, которые ненавидят других людей", – сказал эксперт.Литовкин высказал свое мнение по переговорному процессу, рассказал, почему относится к ним скептически.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Литовкин об обстреле гумкоридоров украинскими боевиками: стиль террористов
17:10 07.03.2022 (обновлено: 17:36 07.03.2022) Подписаться на
О причинах частых срывов договоренностей по гуманитарным коридорам на Украине и о перспективах переговоров эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, военный эксперт и обозреватель, Виктор Литовкин.
Россия и Украина согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия. Однако процесс периодически срывается.
Боевики подразделения "Азова", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, сообщает Народная милиция ДНР.
В результате обстрела двое гражданских погибли, четверо ранены, двое из них в тяжелом состоянии.
Гуманитарные коридоры должны быть открытыми, даже одна спасенная жизнь стоит этого, сказал Литовкин в интервью радио.
"Противник прикрывается мирными жителями как своим щитом. Если уйдут мирные жители, то понятно, что будет, они останутся один на один с Россией и им придет конец. А так, они прикрываются мирными жители и знают, что Росси не ведет огонь по жилым постройкам, Россия не ведет огонь по объектам жизнеобеспечения городов. Это стиль террористов, это стиль людей, которые ненавидят других людей", – сказал эксперт.
Литовкин высказал свое мнение по переговорному процессу, рассказал, почему относится к ним скептически.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.