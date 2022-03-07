https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/matua-o-covid-v-abkhazii-est-nadezhda-chto-skoro-budem-otnositsya-kak-k-grippu--1037977986.html

Матуа о COVID в Абхазии: есть надежда, что скоро будем относиться как к гриппу

Матуа о COVID в Абхазии: есть надежда, что скоро будем относиться как к гриппу

О том, что поспособствовало снижению заболеванию COVID-19 в Абхазии и каковы прогнозы по окончании пандемии, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T13:11+0300

2022-03-07T13:11+0300

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Матуа о COVID в Абхазии: есть надежда, что скоро будем относиться как к гриппу Матуа о COVID в Абхазии: есть надежда, что скоро будем относиться как к гриппу

Заболеваемость COVID-19 в Абхазии заметно снизилась, уменьшилось и общее число стационарных больных, такие данные привели министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева на совещании с премьер-министром Александром Анкваб.По словам помощника министра здравоохранения Абхазии, очередная волна пандемии пошла на спад, однако говорить о том, что не будет другой волны, не приходится. Алиса Матуа рассказала, какой процент населения имеет иммунитет от COVID-19 и когда можно будет относиться к вирусу, как к любому другому."Если даже смотреть исторически на все предыдущие пандемии, есть определенная цикличность, обычно это около двух лет, поэтому есть большая надежда, вероятность, что по истечении этих двух лет вырабатывается коллективный иммунитет защитный, и, конечно, мы не избавимся от коронавируса полностью, как в принципе человечество не избавилось от других вирусов. Но, по истечении времени за счет вакцинопрофилактики удается сдерживать эту инфекцию путем вакцинации раз в год большей части населения. Если мы пойдем по такому пути, придется вакцинироваться раз в год, в будущем и реже, заболеваемость пойдет на спад, и пандемии уже не должно быть", – рассказала Матуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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