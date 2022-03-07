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На любой вкус: цветочное многообразие Сухума к 8 Марта
На любой вкус: цветочное многообразие Сухума к 8 Марта
Каким спросом пользуются цветы в канун праздника на сухумском рынке, смотрите в видео Sputnik. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T21:51+0300
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в абхазии
видео
мультимедиа
цветы
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Цветы как символ весны и обновления остаются самым главным и распространенным подарком. За день до Международного женского дня ароматные растения продают во многих местах, но самая большая концентрация продавцов и покупателей – на столичном рынке.Здесь можно выбрать самые разнообразные виды, начиная от роз и заканчивая цикламенами. Основная масса покупателей приходится на праздничный день, но при этом есть и те, кто заблаговременно приобретает товар. По словам флориста, в последнее время цены на цветы выросли примерно на 20 процентов.Розу на рынке можно купить от 80 до 100 рублей за штуку, тюльпаны от 80 до 120 рублей.
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Международный женский: как в Абхазии готовятся к 8 Марта
Международный женский: как в Абхазии готовятся к 8 Марта
2022-03-07T21:51+0300
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видео, мультимедиа, цветы, видео
На любой вкус: цветочное многообразие Сухума к 8 Марта
21:51 07.03.2022 (обновлено: 22:13 07.03.2022) Подписаться на
Каким спросом пользуются цветы в канун праздника на сухумском рынке, смотрите в видео Sputnik.
Цветы как символ весны и обновления остаются самым главным и распространенным подарком. За день до Международного женского дня ароматные растения продают во многих местах, но самая большая концентрация продавцов и покупателей – на столичном рынке.
Здесь можно выбрать самые разнообразные виды, начиная от роз и заканчивая цикламенами. Основная масса покупателей приходится на праздничный день, но при этом есть и те, кто заблаговременно приобретает товар. По словам флориста, в последнее время цены на цветы выросли примерно на 20 процентов.
Розу на рынке можно купить от 80 до 100 рублей за штуку, тюльпаны от 80 до 120 рублей.