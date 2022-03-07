https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/na-lyuboy-vkus-tsvetochnoe-mnogoobrazie-sukhuma-v-kanun-8-marta-1037988975.html

На любой вкус: цветочное многообразие Сухума к 8 Марта

На любой вкус: цветочное многообразие Сухума к 8 Марта

Каким спросом пользуются цветы в канун праздника на сухумском рынке, смотрите в видео Sputnik. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T21:51+0300

2022-03-07T21:51+0300

2022-03-07T22:13+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

цветы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037988675_0:74:1309:810_1920x0_80_0_0_e4e1c3178ed7df42af6fa08cd907fcbb.jpg

Цветы как символ весны и обновления остаются самым главным и распространенным подарком. За день до Международного женского дня ароматные растения продают во многих местах, но самая большая концентрация продавцов и покупателей – на столичном рынке.Здесь можно выбрать самые разнообразные виды, начиная от роз и заканчивая цикламенами. Основная масса покупателей приходится на праздничный день, но при этом есть и те, кто заблаговременно приобретает товар. По словам флориста, в последнее время цены на цветы выросли примерно на 20 процентов.Розу на рынке можно купить от 80 до 100 рублей за штуку, тюльпаны от 80 до 120 рублей.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Международный женский: как в Абхазии готовятся к 8 Марта Международный женский: как в Абхазии готовятся к 8 Марта 2022-03-07T21:51+0300 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, цветы, видео