https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/na-ukraine-deystvuet-diversionnaya-gruzinskaya-gruppa-zayavil-istochnik-1037977799.html

На Украине действует диверсионная грузинская группа, заявил источник

На Украине действует диверсионная грузинская группа, заявил источник

С началом специальной военной операции России по демилитаризации Украины в Грузии начались массовые акции в поддержку киевского режима, при этом официальный... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T12:45+0300

2022-03-07T12:45+0300

2022-03-07T13:03+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Абхазии, Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что диверсионная группа из 25 человек координируется Вооруженными силами Украины. Полевой командир "Грузинского национального легиона" – Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович,1978 года рождения, уроженец города Тбилиси – участвовал в войне против Абхазии в 1992-93 годах и боевых действиях в Чечне в качестве наемника на стороне НВФ. Как уточнил собеседник агентства, Мамулашвили уже выезжал в США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций Штатов.По его словам, ранее вопросами финансового обеспечения легиона непосредственно занимался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действовал он через различные фонды США.

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