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На Украине действует диверсионная грузинская группа, заявил источник
На Украине действует диверсионная грузинская группа, заявил источник
С началом специальной военной операции России по демилитаризации Украины в Грузии начались массовые акции в поддержку киевского режима, при этом официальный... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T12:45+0300
2022-03-07T12:45+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Абхазии, Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что диверсионная группа из 25 человек координируется Вооруженными силами Украины. Полевой командир "Грузинского национального легиона" – Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович,1978 года рождения, уроженец города Тбилиси – участвовал в войне против Абхазии в 1992-93 годах и боевых действиях в Чечне в качестве наемника на стороне НВФ. Как уточнил собеседник агентства, Мамулашвили уже выезжал в США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций Штатов.По его словам, ранее вопросами финансового обеспечения легиона непосредственно занимался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действовал он через различные фонды США.
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На Украине действует диверсионная грузинская группа, заявил источник
12:45 07.03.2022 (обновлено: 13:03 07.03.2022) Подписаться на
С началом специальной военной операции России по демилитаризации Украины в Грузии начались массовые акции в поддержку киевского режима, при этом официальный Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Абхазии, Афганистане и Ираке, сообщил РИА Новости
источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что диверсионная группа из 25 человек координируется Вооруженными силами Украины. Полевой командир "Грузинского национального легиона" – Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович,1978 года рождения, уроженец города Тбилиси – участвовал в войне против Абхазии в 1992-93 годах и боевых действиях в Чечне в качестве наемника на стороне НВФ.
Как уточнил собеседник агентства, Мамулашвили уже выезжал в США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций Штатов.
"Грузинский национальный легион" состоит примерно из 25 человек, преимущественно граждан Грузии. Действует в качестве диверсионно-разведывательной группы в основном в Луганской области Украины. Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии", – сказал уполномоченный источник.
По его словам, ранее вопросами финансового обеспечения легиона непосредственно занимался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действовал он через различные фонды США.