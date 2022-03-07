https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/novak-otkaz-ot-rossiyskoy-nefti-privedet-k-katastroficheskim-posledstviyam-v-mire-1037989580.html

Новак: отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям в мире

Новак: отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям в мире

Мировые цены на нефть находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По мнению экспертов, во многом этому способствуют жесткие санкци, введенные западными... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T23:22+0300

2022-03-07T23:22+0300

2022-03-07T23:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более, заявил вице-премьер России Александр Новак в понедельник.Новак отметил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов в Европу."Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30%) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов", - сказал он журналистам.Вице-премьер подчеркнул, что Россия озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, так как они подогревают рынок."Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей", - добавил Новак.В ответ на спецоперацию России по защите Донбасса западные страны начали раскручивать новый виток антироссийских санкций. В Кремле не скрывают, что санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно, требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/suschiy-bred-10-idey-mea-po-snizheniyu-zavisimosti-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1037958830.html

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россия, в мире, санкции, новости, александр новак, нефть, газ