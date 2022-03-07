https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/rossiyskie-voennye-v-pridnestrove-proveli-antiterroristicheskie-ucheniya-1037984988.html
Российские военные в Приднестровье провели антитеррористические учения
Российские военные в Приднестровье провели антитеррористические учения
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Опергруппа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии провела тренировку с подразделением противодействия терроризму, сообщает... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T17:30+0300
2022-03-07T17:30+0300
2022-03-07T17:43+0300
приднестровская молдавская республика
новости
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Опергруппа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии провела тренировку с подразделением противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.По замыслу учений при осмотре автомобиля, въезжающего в военный городок подразделения, военнослужащий суточного наряда обнаружил взрывное устройство, закрепленное на его днище. При блокировании автомобиля условные террористы оказали огневое сопротивление, и завязался бой.Прибывшая по сигналу группа противодействия терроризму зашла в тыл условного противника на легкобронированной технике, а захватила и обезвредила его.В завершение тренировки военные медики выполнили нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему с множественными осколочными ранениями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приднестровская молдавская республика, новости, министерство обороны рф
Российские военные в Приднестровье провели антитеррористические учения
17:30 07.03.2022 (обновлено: 17:43 07.03.2022) Подписаться на СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Опергруппа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии провела тренировку с подразделением противодействия терроризму, сообщает
пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.
По замыслу учений при осмотре автомобиля, въезжающего в военный городок подразделения, военнослужащий суточного наряда обнаружил взрывное устройство, закрепленное на его днище. При блокировании автомобиля условные террористы оказали огневое сопротивление, и завязался бой.
Прибывшая по сигналу группа противодействия терроризму зашла в тыл условного противника на легкобронированной технике, а захватила и обезвредила его.
В завершение тренировки военные медики выполнили нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему с множественными осколочными ранениями.