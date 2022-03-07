https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/smyagcheny-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-v-vostochnoy-abkhazii-1037977200.html
Смягчены ограничения на подачу электричества в восточной Абхазии
Смягчены ограничения на подачу электричества в восточной Абхазии
В феврале уровень воды на водохранилище Ингурской ГЭС опустился до критического уровня, станция работала только по притоку поступающей воды, ее не хватало для... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T12:12+0300
2022-03-07T12:12+0300
2022-03-07T12:22+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В связи с увеличением притока воды в Джварское водохранилище до 50м³/с дневные отключения света прекратятся в восточных районах Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".В компании отметили, что в случае ухудшения ситуации на водохранилище отключения будут производить по по прежнему графику.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Смягчены ограничения на подачу электричества в восточной Абхазии
12:12 07.03.2022 (обновлено: 12:22 07.03.2022) Подписаться на
В феврале уровень воды на водохранилище Ингурской ГЭС опустился до критического уровня, станция работала только по притоку поступающей воды, ее не хватало для покрытия потребления электроэнергии в восточной части Абхазии, что стало причиной введения ограничений.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В связи с увеличением притока воды в Джварское водохранилище до 50м³/с дневные отключения света прекратятся в восточных районах Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".
"В районах, обеспечиваемых электроэнергией с ИнгурГЭС, а именно в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском, будут сняты дневные ограничения. Ограничения в темное время суток сохраняются", - пишет "Черноморэнерго" в Facebook.
В компании отметили, что в случае ухудшения ситуации на водохранилище отключения будут производить по по прежнему графику.
Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.