https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/smyagcheny-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-v-vostochnoy-abkhazii-1037977200.html

Смягчены ограничения на подачу электричества в восточной Абхазии

Смягчены ограничения на подачу электричества в восточной Абхазии

В феврале уровень воды на водохранилище Ингурской ГЭС опустился до критического уровня, станция работала только по притоку поступающей воды, ее не хватало для... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T12:12+0300

2022-03-07T12:12+0300

2022-03-07T12:22+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. В связи с увеличением притока воды в Джварское водохранилище до 50м³/с дневные отключения света прекратятся в восточных районах Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".В компании отметили, что в случае ухудшения ситуации на водохранилище отключения будут производить по по прежнему графику.Веерные отключения света производятся на всей территории Абхазии с 7 февраля из-за дефицита электроэнергии в связи с повышенными нагрузками и низким уровнем воды в Джварском водохранилище.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости