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Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беловежской пуще
Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беловежской пуще
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T17:51+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ.Делегация России прибыла в Брестскую область Белоруссии около полудня 7 марта. Членов украинской делегации доставили на вертолетах к месту переговоров почти в 16.30.Третий раунд переговоров изначально ожидался в выходные, но в итоге был запланирован на 7 марта в 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд, в Доме охотника.Первые две встречи сторон за столом переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда Россия и Украина достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Спецоперация по демилитаризации Украины начата Вооруженными силами России с целью защиты республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная операция проходит по плану, и может быть приостановлена лишь в том случае, если Киев прекратит боевые действия.
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Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беловежской пуще
17:51 07.03.2022 (обновлено: 19:07 07.03.2022) Подписаться на СУХУМ, 7 мар - Sputnik.
Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Посольство РФ.
Делегация России прибыла в Брестскую область Белоруссии около полудня 7 марта. Членов украинской делегации доставили на вертолетах к месту переговоров почти в 16.30.
Третий раунд переговоров изначально ожидался в выходные, но в итоге был запланирован на 7 марта в 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд, в Доме охотника.
Первые две встречи сторон за столом переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда Россия и Украина достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Спецоперация по демилитаризации Украины начата Вооруженными силами России с целью защиты республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная операция проходит по плану, и может быть приостановлена лишь в том случае, если Киев прекратит боевые действия.