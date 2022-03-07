https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-nachalsya-v-belovezhskoy-pusche-1037985175.html

Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беловежской пуще

Третий раунд переговоров России и Украины начался в Беловежской пуще

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T17:51+0300

2022-03-07T17:51+0300

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ.Делегация России прибыла в Брестскую область Белоруссии около полудня 7 марта. Членов украинской делегации доставили на вертолетах к месту переговоров почти в 16.30.Третий раунд переговоров изначально ожидался в выходные, но в итоге был запланирован на 7 марта в 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд, в Доме охотника.Первые две встречи сторон за столом переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда Россия и Украина достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Спецоперация по демилитаризации Украины начата Вооруженными силами России с целью защиты республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная операция проходит по плану, и может быть приостановлена лишь в том случае, если Киев прекратит боевые действия.

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